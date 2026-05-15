Bom Dia! O tempo é um dom... Gosto de administrar meu tempo e de distribuir organizadamente os compromissos, até que eu consiga um tempo para tudo... Vejo que a maioria se resume em afirmar que não tem tempo... Sejamos criativos e dinâmicos... Feliz dia!

“A vida vai nos exigir muitas despedidas. Não há como avançar sem deixar algumas coisas para trás.” (Alexandro Gruber).

As despedidas sempre provocam emoções, mas são necessárias para que a vida seja leve e alcance seu ideal. Porém, avançar nem sempre significa conquistar algo novo. Muitas vezes, significa ter coragem de soltar aquilo que já não pode continuar.

Há um apego silencioso ao que foi vivido, às histórias construídas, às pessoas, aos lugares e até às versões de nós mesmos que um dia fizeram sentido. O coração resiste às despedidas porque elas carregam a sensação de perda, de fim, de algo que não volta mais. No entanto, existe um movimento natural na vida que não permite permanências eternas.

Deus nos conduz por caminhos que exigem leveza, e a leveza só acontece quando não carregamos mais do que conseguimos sustentar. As despedidas, por mais difíceis que sejam, fazem parte desse cuidado. Elas não chegam apenas para tirar, mas para abrir espaço. Quando o coração compreende isso, começa a olhar de forma diferente para aquilo que precisa deixar ir.

Não se trata de esquecer ou desvalorizar o que foi vivido, mas de reconhecer que cada coisa teve seu tempo e seu lugar. Há uma maturidade que nasce quando aceitamos que nem tudo foi feito para permanecer. Aos poucos, o apego se transforma em gratidão, e aquilo que antes doía começa a ganhar um sentido mais sereno.

A vida segue, não porque tudo foi resolvido, mas porque algo dentro aprendeu a continuar mesmo com ausências. E nesse seguir, o coração descobre que deixar para trás não é abandonar, mas confiar que aquilo que já cumpriu seu papel pode descansar.

Porque o caminho à frente pede espaço, pede disponibilidade, pede um coração que não esteja preso ao que já passou. E assim, a alma aprende que cada despedida, embora carregue saudade, também carrega a possibilidade de um novo começo, mais leve, mais consciente e mais alinhado com aquilo que ainda está por vir.