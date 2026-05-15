Cultura e Lazer

Necessárias despedidas
Notícia

As despedidas sempre provocam emoções, mas são necessárias para que a vida seja leve

A vida segue, não porque tudo foi resolvido, mas porque algo dentro aprendeu a continuar mesmo com ausências

Frei Jaime Bettega

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