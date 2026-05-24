Arquiteto caxiense propõe redenominação simbólica da Avenida Júlio de Castilhos para "Rua Grande", em Caxias

Denominada de Avenida Júlio de Castilhos, a via inicialmente foi chamada de Rua Silveira Martins. Mas na época da colonização era popularmente tratada de Rua Grande, porque cortava de uma ponta a outra a pequena comunidade. Antonio Valiente / Agencia RBS

No início da colonização de Caxias do Sul, no século 19, os festejos e encontros sociais aconteciam na antiga Rua Silveira Martins, que mais tarde viria a se chamar Avenida Júlio de Castilhos. Por ser a principal e a mais extensa, a comunidade da época passou a chamá-la popularmente de "Rua Grande".

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As citações ao nome, que nunca foi oficial, apenas apelidado pela população, estão registradas em livros e documentos oficiais da Câmara de Vereadores, como este que retrata o ponto onde o centro do município começou: "A sede, que foi crescendo ao redor da Praça Dante Alighieri, possuía poucas ruas. A principal delas era a Rua Silveira Martins, também conhecida como Rua Grande, hoje Avenida Júlio de Castilhos".

Como forma de preservar a memória e cultivar o pertencimento, o arquiteto caxiense Roberto Felipini, autor de O outro lado da Júlio; histórias e memórias de uma avenida, propôs ao Legislativo caxiense um projeto para redefinir, de forma simbólica, o nome da rua, valorizando a memória urbana.

O documento, protocolado no dia 4 de maio, propõe a instalação de placas comemorativas com a inscrição “Rua Grande” ao longo da avenida e acompanhadas de pequenos textos explicativos sobre sua história. Além disso, a proposta incentiva o desenvolvimento de materiais didáticos para que escolas possam abordar a história da avenida.

— Foi um esquecimento causado pelo processo de modernização a partir da década de 1950, é preciso em termos de politica cultural reverter, de forma gradual e que precisa ser trabalhado junto a comunidade — relata o arquiteto.

De acordo com o plano de Felipini, a ideia é promover visitas guiadas que destaquem os prédios históricos que acompanharam a evolução da cidade como os prédios do Clube Juvenil e do Hospital Pompéia, além da casa da família Sassi, construída em 1922.

O pesquisador não tem pressa e, depois de protocolar o projeto recebido pela Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, trata a fase como de análise e amadurecimento:

— Penso que a Rua Grande ganha mais força quando apresentada como um movimento cultural em consolidação, ligado à memória urbana e à identidade histórica da cidade. A perda dos nomes históricos e das tradições urbanas apaga a identidade de um povo. Propor essa ideia garante que o avanço da cidade não enterre o seu passado. A Rua Grande deve ser protegida legalmente como patrimônio cultural imaterial, assegurando que as próximas gerações conheçam a relevância do coração da cidade.

Em caso de aprovação, o projeto sugere a promoção de encontros com moradores, comerciantes, instituições culturais e educacionais para apresentar a medida e recolher relatos que reforçariam o vínculo comunitário com o nome histórico.

Mesmo que a avenida continue a ser identificada como Júlio de Castilho, a partir da aprovação seria aplicada a redenominação simbólica, com placas ao longo da avenida, referenciando o histórica nome "Rua Grande".

Próximos passos dependem da Câmara de Vereadores, diz secretária da Cultura

Em março o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural apreciou o projeto e, em ofício ao prefeito Adiló Didomenico, disse que apoia a iniciativa.

Por sua vez, a secretária da Cultura Tatiane Frizzo entende que a iniciativa contribui para a valorização da memória urbana de Caxias, mas ressalta que não se trata de uma alteração oficial da nomenclatura.

— Analisamos a matéria dentro de sua competência técnica, e os próximos desdobramentos relacionados à formalização da proposta dependem agora da Câmara Municipal. A iniciativa contribui para a valorização da memória urbana de Caxias do Sul, e não teve objeções técnicas à proposta — avalia Tatiane.

Publicação do jornal “A Época”, em 2 de abril de 1939, destacava a mudança da denominação de rua Júlio de Castilhos para avenida. jornal "A Época" / reprodução

1939: o ano em que a Júlio de Castilhos virou avenida

Denominada anteriormente Rua Grande, Rua Silveira Martins e Rua Júlio de Castilhos, a principal avenida de Caxias ganhou essa condição a partir de 23 de março de 1939, por determinação do prefeito Dante Marcucci como lembrou o colunista Rodrigo Lopes em coluna publicada em 2021.

Era a época em que a Júlio recebia novo calçamento, canalização de esgoto, paisagismo, canteiros centrais e uma série de melhorias.

No informe abaixo, publicado no jornal A Época, em 2 de abril de 1939, é destacado também o trecho compreendido pela avenida: desde a Praça João Pessoa, em São Pelegrino, até a Rua Angelina Michielon, em Lourdes.