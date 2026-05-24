Cultura e Lazer

Novo velho nome
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Arquiteto caxiense propõe redenominação simbólica da Avenida Júlio de Castilhos para "Rua Grande", em Caxias

Proposta tem a intenção de preservar a memória e homenagear a herança italiana no Rio Grande do Sul

Pedro Zanrosso

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