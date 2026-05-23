Cultura e Lazer

Escolha difícil, mas necessária
Notícia

Amar do início ao fim: cuidados paliativos e eutanásia podem dar alívio e dignidade aos animais de estimação em sofrimento

Veterinária caxiense que inovou ao oferecer serviço de eutanásia domiciliar foi convidada por instituto de psicologia para criar curso voltado a ajudar profissionais e famílias diante das escolhas inerentes à finitude 

Andrei Andrade

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