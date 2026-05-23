Amar do início ao fim: cuidados paliativos e eutanásia podem dar alívio e dignidade aos animais de estimação em sofrimento

Greice Borges e a cadelinha Mel, de 16 anos: mascote ganhou sobrevida após receber o diagnóstico correto para o sofrimento que quase levou os donos a optarem pela eutanásia Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Por treze anos a farroupilhense Maria do Carmo Bitencourt, 68, e a cachorra Pantera foram inseparáveis. No início de maio, quando chegou o momento de dar adeus ao pet, que na reta final de vida sofreu com câncer nos ossos, a tutora e seus três filhos fizeram questão que a cadela, da raça cimarron, sentisse, até o último suspiro, o quanto foi amada. Foi essa a razão principal para a família optar por realizar a eutanásia domiciliar, um serviço pouco conhecido, que tem uma médica veterinária caxiense como pioneira.

- Escolhemos a eutanásia para não sermos egoístas diante do sofrimento dela. Era muito doloroso ver a Pantera cair, chorar de dor e não conseguir mais fazer pequenos trajetos para fazer as necessidades dela. Seria cruel prolongar aquilo apenas para mantê-la conosco. Na despedida, pudemos dizer o quanto ela era amada, o quanto faria falta e que jamais seria substituída. Nosso maior conforto foi deixá-la cercada de amor até o último momento de vida - conta Karen Bite1ncourt, 45, filha de Maria do Carmo.

Foi a experiência após a perda de um cachorro, três anos atrás, que fez a veterinária caxiense Caroline Fagundes ver que poderia oferecer a eutanásia a domicílio como um serviço a mais dentro do atendimento especializado em geriatria e cuidados paliativos para cães e gatos que presta junto a clínicas parceiras.

Maria do Carmo Bitencourt e a cadela Princesa, que morreu em maio após eutanásia realizada a domicílio. Foram três meses de cuidados paliativos após diagnóstico de câncer nos ossos Acervo pessoal / Divulgação

- Por ter o treinamento para isso, eu realizei a eutanásia no meu próprio cachorro, que teve um diagnóstico de câncer e morreu três dias depois. Mas foi a primeira vez que realizei o procedimento em casa, e foi uma experiência completamente diferente: pude reunir a família, deixá-lo deitado na caminha em que ele já estava acostumado, e acho que pude proporcionar a ele a morte mais tranquila possível. Foi aí que pensei que a maioria das pessoas não tinha aquela mesma possibilidade - explica.

Caroline comenta que, embora seja parte do trabalho veterinário, a eutanásia costuma ser um procedimento desconfortável também para a maioria dos colegas, razão pela qual muitos clientes chegam até ela recomendados por outros profissionais.

- Até hoje, nunca vi um veterinário oferecer essa opção de fazer a eutanásia em casa para o tutor. Eventualmente pode ocorrer, se ele já atende o paciente a domicílio, mas não costuma ser uma opção. O que acredito é que o pet vai descansar mais tranquilo com aquela pessoa com quem ele já está acostumado. Sempre sugiro que o cliente esteja junto até o fim, também por ser importante para o tutor ver o animal deitadinho, descansando, quando, às vezes, a última imagem que ele tinha era do bichinho internado e sofrendo - diz a profissional.

Caroline Fagundes, médica veterinária caxiense, inovou ao oferecer serviço de eutanásia a domicílio, que permite ao animal morrer no ambiente em que se sente mais à vontade e rodeado pelas pessoas que o amam Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Caroline foi a responsável por atender a cachorra Pantera em seus últimos três meses. Tanto a decisão pela entrada em atendimento paliativo quanto a escolha pela eutanásia foram tomadas junto com os tutores.

- É sobre priorizar qualidade de vida num contexto em que não se busca a cura para a doença, mas sim deixar o pet o mais confortável possível, com o mínimo de medicamento possível. A gente sempre parte de uma pergunta: "você ficaria surpreso se o seu pet morresse daqui a um ano?" Se a resposta for não, é porque ele já se enquadraria em cuidados paliativos _ aponta a especialista.

Quando indicar a eutanásia?

Embora a prática seja proibida para humanos no Brasil, a eutanásia em animais é legalizada. O procedimento é feito em três fases e dura cerca de 10 minutos desde a aplicação de um tranquilizante, seguida de um anestésico, até a aplicação de um medicamento que provoca uma parada cardíaca fatal, já com o animal inconsciente.

- Não se trata de ter uma preferência pela eutanásia, mas de reconhecer que, na maioria dos casos, a morte natural não é tranquila, nem bonita. O Código de Ética da profissão indica a eutanásia quando não existe uma cura e quando o animal está em sofrimento, mas considera também outros fatores, como limites financeiros. E tem de ser uma decisão mútua entre veterinário e tutor. A razão principal é trazer um sentimento de libertação, de que a partir daquele momento pet e tutor estarão aliviados e mais confortáveis. Se houver dúvida quanto a isso, neste caso a orientação é sempre não fazer - explica Caroline.

Para a família Bitencourt, por mais difícil que tenha sido se despedir da mascote, poder proporcionar a Pantera um fim digno valeu cada lágrima derramada.

- Nós sabíamos que seria difícil, especialmente para a minha mãe (Maria do Carmo), mas eu disse: mãe, fica atenta aos sinais que ela está dando de sofrimento e segue o teu coração. Na hora tu vais saber o que fazer, que nada mais é do que aquilo que a gente queria poder fazer pelos nossos familiares, se fosse permitido, ou pela gente mesmo, sabendo até onde a gente é capaz de suportar a dor e o sofrimento - afirma Kelly Bitencourt.

Sociedade ainda minimiza luto por perda de um animal, diz psicóloga

Urnas para guardar as cinzas em casos nos quais a família opta pela cremação após a morte do pet Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A aptidão de Caroline em lidar com sensibilidade questões envolvendo o fim da vida chamou a atenção da equipe do Luspe, instituto de psicologia voltado para situações de luto e perda que atua em diferentes frentes, desde grupos de apoio a pais enlutados até cursos de qualificação para profissionais de áreas relacionadas ao cuidado. Para a psicóloga Josiane Soares, integrante do Luspe, a dor pela perda de animais de estimação se enquadra no que a psicologia compreende por luto não reconhecido, quando a pessoa não encontra um espaço legítimo de acolhimento, nem se sente conFortável para compartilhar sua angústia, por não sentir que sua dor é validada.

_ Perder um animal pode ser uma experiência extremamente dolorosa e transformadora para as famílias. Não se perde apenas um pet, mas também uma companhia, uma rotina de afeto, uma presença cotidiana. Ainda assim, essa dor segue sendo frequentemente minimizada, silenciada ou até banalizada socialmente, o que faz com que o luto seja muitas vezes vivido de forma solitária e invisível. Isso atravessa, também, as equipes que prestam esse cuidado _ destaca a psicóloga.

Josiane ressalta a importância do papel que o veterinário pode ter no sentido de ajudar as famílias a atravessar o luto desde o diagnóstico da doença terminal. Razão esta que motivou a aproximação com a veterinária Caroline Fagundes, que atualmente trabalhar com o Luspe na elaboração de um curso, previsto para ser oferecido no segundo semestre. O objetivo é oferecer recursos práticos e emocionais para qualificar o cuidado no ambiente clínico, mas também contribuir para acolher os profissionais que carregam silenciosamente o peso das perdas que acompanham rotineiramente.

- O médico veterinário ocupa um papel profundamente humano e essencial. Muito mais do que cuidar da saúde física dos animais, estes profissionais também testemunham as despedidas e acompanham momentos de sofrimento, tendo a possibilidade de transformar a dor em experiências de respeito, dignidade e validação das necessidades de cada família. Os cuidados paliativos e a eutanásia domiciliar podem representar não apenas conforto e alívio, mas também presença, amor e a possibilidade de honrar o vínculo até o último instante. Mesmo diante da impossibilidade de cura, ainda há muito cuidado possível - destaca Josiane Soares.

O diagnóstico que salvou a vida da cadelinha Mel

Greice Borges e Rodrigo Maciel com a cadelinha Mel. Após diagnóstico de doença similar ao Mal de Alzheimer, tratamento geriátrico deu sobrevida ao animal Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Quando procuraram a veterinária Caroline Fagundes, o casal caxiense Greice Borges e Rodrigo Maciel acreditava estar próximo de precisar tomar a decisão mais difícil sobre a cachorrinha Mel, uma maltês de 16 anos. Sem caminhar há uma década e apresentando sinais de confusão mental, ansiedade e inversão do sono, a cadela já comprometia também a rotina do casal, que trocava a noite pelo dia.

- A Mel chegou porque eles estavam na dúvida se era hora ou não de fazer a eutanásia nela. Em função dos sintomas e de não ter o diagnóstico, eles não conseguiam identificar se ela estava ou não em sofrimento. E não apenas ela, como também eles já não conseguiam mais ter qualidade de vida - relata Caroline.

Durante a consulta, porém, a veterinária identificou que Mel sofria de síndrome cognitiva canina, condição semelhante ao Alzheimer em humanos. A partir disso, a cachorrinha passou a receber acompanhamento geriátrico e medicações específicas para controlar os sintomas.

- Com o tratamento correto, hoje nem se conversa mais sobre a possibilidade de eutanásia da Mel - explica a veterinária.

Para o casal, que mora em Ana Rech, o atendimento especializado foi determinante para compreender que, apesar da idade avançada e das limitações físicas, ainda era possível oferecer conforto e bem-estar à companheira.