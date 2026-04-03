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Você sabe o que é hebiatria? Médica da Serra explica a especialidade que é voltada para a saúde dos adolescentes

Profissional tem um olhar mais atento e direcionado para esta fase, oferecendo orientações sobre sexualidade, exercícios físicos e risco de uso de drogas e anabolizantes

Alana Fernandes

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