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Últimos ingressos à venda para curtir o show da dupla Anavitória, em Caxias do Sul

Cantoras apresentam, nesta sexta-feira (10), repertório do álbum "Claraboia" entre outras canções de sucessos da carreira

Renata Oliveira Silva

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