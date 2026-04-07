Últimos ingressos à venda para curtir o show da dupla Anavitória, em Caxias do Sul

Álbum "Claraboia", da dupla Anavitória, que inspira a turnê que vai passar por Caxias nesta sexta-feira, foi lançado em 2025. Lívia Rodrigues / Divulgação

Com ingressos quase esgotados, a dupla Anavitória desembarca mais uma vez em Caxias do Sul. Vai ser nesta sexta-feira (10), às 20h, no UCS Teatro. Com a turnê do álbum mais recente, Claraboia, as artistas prometem uma apresentação intimista, com uma conexão mais próxima com os fãs.

Claraboia surgiu sem aviso prévio em setembro de 2025, sucedendo Esquinas (2024). Com 20 faixas, o disco conta com colaborações dos cantores Rubel e Bruno Barle. Nessa turnê, as cantoras estão passando por em 13 estados, incluindo o Rio Grande do Sul, que inclui o show em Caxias.

No formato de voz e violão, as artistas vão tocar as faixas do disco que leva o nome do show, sem deixar grandes hits de fora como Trevo, Singular, Perdoa e Porque Eu Te Amo.

A apresentação está marcada para se iniciar às 20h, no UCS Teatro. Os ingressos ainda estão disponíveis pela plataforma Ingresso Digital, mas somente em dois setores: plateia e mezanino. Os valores variam de R$ 130 + taxas a R$ 300 + taxas.

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