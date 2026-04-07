Show de Almir Sater em Caxias do Sul, que seria neste sábado, é cancelado

O show do cantor Almir Sater, que estava marcado para ocorrer neste sábado, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, foi cancelado. A produtora carioca 3LM Entretenimento, que estava à frente do evento, confirma a informação e alega motivos alheios à vontade da empresa.
Os ingressos já adquiridos serão reembolsados aos compradores pela plataforma Uhuu, ticketeira responsável pelo evento. Confira a seguir a informação repassada pela empresa:
"O reembolso do valor correspondente ao ingresso adquirido será realizado pela UHUU, de acordo com o meio de pagamento utilizado:
Cartão de crédito: ocorrerá na próxima fatura ou na subsequente, de acordo com o fechamento da sua fatura.
Débito ou PIX: ocorrerá por meio de depósito bancário, em até 20 dias úteis.
Para compras feitas via Pix a mais de 80 dias e cartão de crédito a mais de 180 dias, na Uhuu.com ou em bilheteria física: É necessário envio de e-mail para falecom@uhuu.com".
A 3LM Entretenimento também se manifestou sobre o cancelamento, a pedido da reportagem:
"Nossa produtora preza pelo cuidado e atenção aos nossos clientes que adquiriram os ingressos para o evento e que infelizmente por motivos alheios a nossa vontade veio a ser cancelado.
Sendo assim cada cliente está sendo notificado pela nossa ticketeira parceira que é a Uhuu e estão sendo reembolsados das suas compras automaticamente ou conforme orientação da Uhuu".