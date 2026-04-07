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Show de Almir Sater em Caxias do Sul, que seria neste sábado, é cancelado

Apresentação estava marcada para o Ginásio do Sesc, mas não irá ocorrer por "questões de produção", segundo a organizadora. Ingressos adquiridos estão sendo reembolsados pela ticketeira

Andrei Andrade

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