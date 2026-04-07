Show de Almir Sater em Caxias do Sul, que seria neste sábado, é cancelado

Almir Sater se apresentari ano Ginásio do Sesi neste sábado. Apresentação foi cancelada Divulgação / Divulgação

O show do cantor Almir Sater, que estava marcado para ocorrer neste sábado, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, foi cancelado. A produtora carioca 3LM Entretenimento, que estava à frente do evento, confirma a informação e alega motivos alheios à vontade da empresa.

Os ingressos já adquiridos serão reembolsados aos compradores pela plataforma Uhuu, ticketeira responsável pelo evento. Confira a seguir a informação repassada pela empresa:

"O reembolso do valor correspondente ao ingresso adquirido será realizado pela UHUU, de acordo com o meio de pagamento utilizado:

Cartão de crédito: ocorrerá na próxima fatura ou na subsequente, de acordo com o fechamento da sua fatura.

Débito ou PIX: ocorrerá por meio de depósito bancário, em até 20 dias úteis.

Para compras feitas via Pix a mais de 80 dias e cartão de crédito a mais de 180 dias, na Uhuu.com ou em bilheteria física: É necessário envio de e-mail para falecom@uhuu.com".

A 3LM Entretenimento também se manifestou sobre o cancelamento, a pedido da reportagem:

"Nossa produtora preza pelo cuidado e atenção aos nossos clientes que adquiriram os ingressos para o evento e que infelizmente por motivos alheios a nossa vontade veio a ser cancelado.

Sendo assim cada cliente está sendo notificado pela nossa ticketeira parceira que é a Uhuu e estão sendo reembolsados das suas compras automaticamente ou conforme orientação da Uhuu".



