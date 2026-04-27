Cultura e Lazer

Artes plásticas
Notícia

Secretaria da Cultura divulga selecionados em edital de ocupação das galerias de arte em 2026, em Caxias

Proponentes devem entregar documentação obrigatória até quatro dias úteis para garantir participação nas exposições a partir de junho.

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