Secretaria da Cultura divulga selecionados em edital de ocupação das galerias de arte em 2026, em Caxias

Selecionados irão expor no segundo semestre, após a fase de validação da documentação Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Secretaria da Cultura, por meio da Unidade de Artes Visuais, divulgou os selecionados da Convocatória de Arte – Ocupação Sala de Exposições 2026, em Caxias do Sul. O edital prevê a ocupação da Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás a partir de junho, após a conclusão da etapa documental.

Entre 21 projetos inscritos, foram contemplados os proponentes Isabelle Kircher Baiocco, Juliana Camila da Silva, Renato Medeiros Cordeiro e Lourenço Augusto Demarco. Os selecionados têm até quatro dias úteis, a partir da divulgação oficial, para encaminhar a documentação exigida na segunda etapa, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento.

A comissão avaliadora foi formada por Letícia Lau, curadora e produtora cultural com mais de 19 anos de atuação em artes visuais; Magda Carpeggiani, coordenadora do curso de licenciatura em Dança da Universidade de Caxias do Sul; e Mona Carvalho, curadora e coordenadora da Unidade de Artes Visuais da SMC.

Conforme o edital, a formalização das exposições ocorrerá após a validação documental, com agendamento conforme pontuação e organização do calendário pela Unidade de Artes Visuais.



