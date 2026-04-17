Sala Ulysses Geremia, em Caxias, recebe programação do Festival de Cinema Europeu Imovision

Cena do filme suíço "Rebelião Silenciosa", que abre a programação Divulgação / Divulgação

Pela primeira vez em Caxias do Sul, o Festival de Cinema Europeu Imovision chega à Sala Ulysses Geremia com uma programação intensa: serão 14 produções inéditas, de cinco países, exibidas ao longo de uma semana, a partir desta quinta-feira, sempre às 17h30min e às 19h30min. Esta é a segunda edição do evento, realizado pela distribuidora Imovision, mas a primeira a incluir Caxias na programação, que irá se espalhar por salas fora do circuito comercial em todo o Brasil.

_ Criamos o festival para preencher uma lacuna no circuito exibidor, e o resultado superou todas as expectativas. Nesta segunda edição, ampliamos o investimento e fortalecemos a curadoria, com uma seleção ainda mais forte para que o público brasileiro tenha acesso e se conecte ainda mais profundamente com essas histórias _ destaca Jean-Thomas Bernardini, diretor da Imovision.

Cena do longa italiano "5 Segundos", um dos destaques da programação do festival Divulgação / Divulgação

A curadoria selecionou produções da França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e Polônia, destacando filmes que chamaram a atenção nos principais festivais europeus e procurando equilibrar gêneros como o drama e a comédia, especialidades da cinematografia do Velho Continente.

A abertura, quinta-feira, será com a exibição de dois filmes dirigidos por mulheres: às 17h30min, o drama ambientado na Segunda Guerra Mundial Rebelião Silenciosa (2025), da suíça Marie-Elsa Sgualdo.às 19h30min, Amiga Silenciosa (2025), da húngara Ildikó Enyedi, que traz uma temática reflexiva a partir de histórias que se conectam por conta de uma velha árvore.

Entre os destaques da seleção estão ainda o longa italiano 5 Segundos, de Paolo Virzi, que traz uma história de mistério na ensolarada região da Toscana; o francês O Grande Arco de Paris, de Stéphane Demoustier, que retrata um embate envolvendo arte e poder; e o espanhol 8 Décadas de Amor, de Julio Medem, que acompanha as idas e vindas de um casal apaixonado, mas que vive situações opostas num país que caminha para a Guerra Civil.

Os ingressos mantêm os valores das sessões regulares da Sala Ulysses Geremia: R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 (estudantes e idosos), com valor promocional de R$ 10 para o público em geral nas quintas-feiras.

A seguir, confira a programação completa

23/04 (quinta-feira)

17h30min: Rebelião Silenciosa (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo (Suíça)

19h30min: Amiga Silenciosa (Silent Friend), de Ildikó Enyedi (Alemanha)

24/04 (sexta-feira)

17h30min: - Beladona (Beladonne), de Alanté Kavaïté (França)

19h30min: - 'Mirrors No. 3' (Miroirs No. 3), de Christian Petzold (Alemanha)

25/04 (sábado)

17h30min: Uma Infância Alemã (Amrum), de Fatih Akin (Alemanha)

19h30min: 'Diva Futura', de Giulia Louise Steigerwalt (Itália)

26/04 (domingo)

17h30min: Erupcja, de Pete Ohs (Polônia)

19h30min: E Seus Filhos Depois Deles (And Their Children After Then), de Ludovic & Zoran Boukherma (França)

27/04 (segunda-feira)

17h30min: Querendo ou Não (Damned If You Do, Damned If You Don’t), de Gianni Di Gregorio (Itália)

19h30min: As Cores do Tempo (Colours of Time), de Cédric Klapisch (França)

28/04 (terça-feira)

17h30min: O Grande Arco de Paris (The Great Arch), de Stéphane Demoustier (França)

19h30min: 'A Divina Sarah Bernhardt' (Sarah Bernhardt, La Divine), de Guillaume Nicloux (França)

29/04 (quarta-feira)

17h30min: 5 Segundos (Five Seconds), de Paolo Virzì (Itália)

19h30min: Oito Décadas de Amor (8), de Julio Medem (Espanha)