Cultura e Lazer

Inclusão social
Notícia

Projetos gratuitos abrem portas de oportunidades a jovens e crianças de Caxias do Sul

Entre as iniciativas está um programa de ensino da língua inglesa liderado pela professora Iazana Matuella em diferentes pontos da cidade. Além disso, no Vielas Espaço Cultural ocorrem oficinas profissionalizantes 

Camila de Oliveira

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