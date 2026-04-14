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Projeto premiado de breaking chega a Caxias do Sul neste fim de semana, com apresentação gratuita

""TRIVIAL – Um espetáculo de Bboys" irá agitar a Fluência Casa Hip Hop no domingo. No sábado, o elenco realiza oficina seguida de roda de dança aberta

Andrei Andrade

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