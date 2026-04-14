Projeto premiado de breaking chega a Caxias do Sul neste fim de semana, com apresentação gratuita

"TRIVIAL – Um espetáculo de Bboys" mistura breaking e dança contemporânea para abordar o cotidiano de jovens da periferia Bruna Ferreira / Divulgação

Celebrando a união entre o breaking e a dança contemporânea, o projeto TRIVIAL – Um espetáculo de Bboys chega a Caxias do Sul neste fim de semana com duas atividades. A programação ocorre na Fluência Casa Hip Hop (Rua Francisco Barbosa Velho, 132, Santa Fé), com entrada gratuita.

No sábado (18), das 16h às 18h, o elenco, formado por nove dançarinos, realiza uma oficina de breaking, seguida por uma roda de dança aberta. A atividade busca incentivar a troca entre artistas e participantes, aproximando a prática do hip hop do público local.

Já no domingo (19), às 17h, será apresentado o espetáculo TRIVIAL – Um espetáculo de Bboys, no mesmo espaço. A retirada de senha para assistir ao espetáculo deve ser feita uma hora antes, no local.

Espetáculo conquistou o Prêmio Açorianos de Dança em 2023 nas categorias Melhor Elenco e Melhor Produção Bruna Ferreira / Divulgação

TRIVIAL foi indicado a sete categorias no Prêmio Açorianos de Dança em 2023, conquistando os prêmios de Melhor Elenco e Melhor Produção. A montagem mistura passos de breaking e coreografias contemporâneas para abordar o cotidiano de jovens da periferia, explorando a dança como forma de expressão e sustento.

- Incentivar e fortalecer iniciativas que trabalham com a infância dentro da cultura urbana é estratégico para a ampliação do impacto social de TRIVIAL, contribuindo para a formação de novas gerações de artistas e para a consolidação do breaking como prática cultural legítima desde a infância _ destaca o diretor e coreógrafo Driko Oliveira.