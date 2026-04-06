Projeto Forqueta Cultural resgata tradições italianas em comunidades de Caxias

A ação têm como intuito relembrar os filós, uma das tradições dos imigrantes italianos. Saimon Fortuna / Divulgação

Neste domingo (12), às 15h, a comunidade de São Vigílio, no interior de Forqueta, receberá a sétima edição do projeto Forqueta Cultural. A entrada é gratuita.

Com o intuito de relembrar os filós, uma das tradições dos imigrantes italianos, em cada encontro, a comunidade caxiense será recebida com música do Grupo de Filó Felice Personne e participação do Grupo Nani, que animará o público com brincadeiras e coreografias para a participação de adultos e crianças. A realização é do Ponto de Cultura Costurando Sonhos e Varsóvia Educação e Cultura.

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O projeto seguirá até outubro, sempre aos domingos. Neste edição, além de São Vigílio, o projeto também chegará às capelas São Antônio do Cerro da Glória, São José da Linha Feijó, São João Batista, Nossa Senhora de Loreto e Menino Deus.

A ação mobilizará o público a compartilhar comidas e bebidas para montar uma mesa farta cheia de produtos locais como grostoli, cucas e outras variações de doces e salgados, suco de uva e vinho.

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Veja a programação:

Domingo (12)

15h: Salão da Capela de São Vigílio

3 de maio

15h: Salão da Capela de Santo Antônio do Cerro da Glória

7 de junho

15h: Salão da Capela de São José da Linha Feijó

5 de julho

15h: Salão da Capela de São João Batista

2 de agosto

15h: Salão da Igreja de Nossa Senhora de Loreto

6 de setembro