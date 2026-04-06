Cultura e Lazer

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Notícia

Projeto Forqueta Cultural resgata tradições italianas em comunidades de Caxias

A comunidade de São Vigílio, no interior de Forqueta, receberá a ação neste domingo (12), a partir das 15h. A entrada é gratuita

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