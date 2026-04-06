Projeto Forqueta Cultural resgata tradições italianas em comunidades de Caxias

Neste domingo (12), às 15h, a comunidade de São Vigílio, no interior de Forqueta, receberá a sétima edição do projeto Forqueta Cultural. A entrada é gratuita.
Com o intuito de relembrar os filós, uma das tradições dos imigrantes italianos, em cada encontro, a comunidade caxiense será recebida com música do Grupo de Filó Felice Personne e participação do Grupo Nani, que animará o público com brincadeiras e coreografias para a participação de adultos e crianças. A realização é do Ponto de Cultura Costurando Sonhos e Varsóvia Educação e Cultura.
O projeto seguirá até outubro, sempre aos domingos. Neste edição, além de São Vigílio, o projeto também chegará às capelas São Antônio do Cerro da Glória, São José da Linha Feijó, São João Batista, Nossa Senhora de Loreto e Menino Deus.
A ação mobilizará o público a compartilhar comidas e bebidas para montar uma mesa farta cheia de produtos locais como grostoli, cucas e outras variações de doces e salgados, suco de uva e vinho.
Veja a programação:
Domingo (12)
- 15h: Salão da Capela de São Vigílio
3 de maio
- 15h: Salão da Capela de Santo Antônio do Cerro da Glória
7 de junho
- 15h: Salão da Capela de São José da Linha Feijó
5 de julho
- 15h: Salão da Capela de São João Batista
2 de agosto
- 15h: Salão da Igreja de Nossa Senhora de Loreto
6 de setembro
- 15h: Salão da Capela de Menino Deus