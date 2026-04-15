Cultura e Lazer

Até 4 de maio
Notícia

Projeto "+ Arte pela Cidade" abre vagas para oficineiros e coordenadores, em Caxias do Sul

Iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal da Cultura, em parceria com o COMDICA, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA)

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS