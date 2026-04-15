Projeto "+ Arte pela Cidade" abre vagas para oficineiros e coordenadores, em Caxias do Sul

Estão abertas até 4 de maio as inscrições para o chamamento público do projeto "+ Arte pela Cidade", em Caxias do Sul. Em sua primeira edição, a iniciativa pretende atender cerca de 300 crianças e adolescentes, levando oficinas artísticas a diferentes regiões da cidade.

A seleção prevê a contratação de 14 profissionais nas áreas de coordenação, assistência técnico-administrativa e oficinas artísticas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por pessoas jurídicas, com CNPJ ativo, pelo e-mail unidadedeteatro@caxias.rs.gov.br. O edital completo está disponível no site da Prefeitura.

O projeto é promovido pela Secretaria Municipal da Cultura, por meio do Centro de Cultura Ordovás, em parceria com o COMDICA, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

- É uma iniciativa que leva a arte para mais perto das comunidades, promovendo a vivência artística, incentiva a valorização da cultura e contribui para a transformação social por meio da ocupação dos espaços - reforça a diretora do Centro de Cultura Ordovás, Maysa Stedile.