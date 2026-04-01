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Procissão dos Passos deve reunir fiéis e turistas na Sexta-feira Santa em Gramado

Encenação da via-crúcis com mais de 500 participantes percorre a Borges de Medeiros à noite e integra a programação da ChocoPáscoa

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