Procissão dos Passos deve reunir fiéis e turistas na Sexta-feira Santa em Gramado

Ao longo de cerca de duas horas, 45 atores apresentam 11 cenas. Cleiton Thiele / Divulgação

A tradicional Procissão dos Passos deve reunir centenas de fiéis e turistas na noite de Sexta-feira Santa em Gramado. Com mais de 500 participantes, entre elenco e integrantes das comunidades da Paróquia São Pedro, o cortejo encena a via-crúcis de Jesus Cristo e percorre a Avenida Borges de Medeiros a partir das 20h.

O trajeto vai da Rua Euzébio Balzaretti até a Igreja Matriz São Pedro, no Centro. Ao longo de cerca de duas horas, 45 atores apresentam 11 cenas que recontam a crucificação, com o uso de carros alegóricos e elementos cênicos que representam passagens bíblicas, como a pregação, a tentação, a negação de Pedro e a morte de Cristo.

Além do elenco, participam membros de 14 comunidades da paróquia. O cortejo será acompanhado por percussionistas de bandas escolares, reforçando o caráter simbólico e religioso da celebração.

Durante a procissão, o trânsito na Borges de Medeiros terá bloqueios temporários. A organização também orienta comerciantes da via a reduzirem o volume de som ao longo do percurso, em respeito ao caráter da data.