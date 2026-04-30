Cultura e Lazer

Na Biblioteca Parque
Notícia

Primeira edição do Festival Letrópole irá reunir literatura, música e cultura em Caxias do Sul

Evento promovido pela Fundação Marcopolo irá ocorrer de 21 a 24 de maio, reunindo diversos nomes da cena cultural local

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