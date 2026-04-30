Primeira edição do Festival Letrópole irá reunir literatura, música e cultura em Caxias do Sul

Escritora Martha Medeiros é um dos destaques da programação do primeiro festival Letrópole Carin Mandelli / Divulgação

A Fundação Marcopolo anunciou a primeira edição do Letrópole – Festa dos Livros, que será realizada de 21 a 24 de maio, na Biblioteca Parque Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul. O evento reunirá shows, bate-papos, oficinas, feira criativa, festa cosplay e experiências gastronômicas, com foco em aproximar o público da leitura.

A programação contempla diferentes linguagens artísticas, combinando literatura, música e fotografia. Entre os destaques estão a escritora Martha Medeiros e a poeta Ryane Leão, além de nomes como Duda Falcão, Julia Webber e Beatriz Papaleo. Autores locais também integram a agenda, como Chiquinho Divilas, Marco de Menezes, Dinarte Albuquerque Filho, Marcelo Mugnol, Carlinhos Santos e Nivaldo Pereira.

Na programação musical, o festival terá apresentações de Teclas e Cordas Trio, Rafa De Boni, Lucio Yanel e Desorkestra Montanhosa, com repertório que vai do jazz à chacarera. O evento ainda inclui festa cosplay com Anime Buzz, aulões de yoga e K-pop, além de atividades como troca de livros, LPs e CDs.

Apresentação do evento para convidados ocorreu na manhã desta quinta-feira Fundação Marcopolo / Divulgação

De acordo com a organização, o Letrópole surge a partir de uma pesquisa com jovens da cidade que apontou baixo índice de hábitos de leitura. A proposta é estimular o contato com os livros e incentivar a formação de novos leitores. A programação completa será divulgada nas redes sociais da Fundação Marcopolo.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

21 de maio | Quinta-feira

8h30: palestra-show “Rimo Livros”, com Chiquinho Divilas (exclusivo para escolas selecionadas).

14h30: palestra-show “Rimo Livros”, com Chiquinho Divilas (exclusivo para escolas selecionadas).

18h: pôr do sol com Esmeralda Frizzo, Letícia Kerschener e Fernanda Módena - Teclas e Cordas Trio

18h30: entardecer com Nivaldo Pereira: “Astrologia e Literatura: Uma viagem pelos 12 signos com 12 meses das letras”.

19h30: encontro com Martha Medeiros.

Tenda da Literatura Oral: sessões às 8h, 9h30, 9h50, 11h, 14h, 15h30 e 15h50.

22 de maio | Sexta-feira

8h30: palestra “Encontrando sua própria voz”, com Ryane Leão (exclusivo para escolas selecionadas).

14h: contação de história “Mãos que Contam - Uma Aventura Bilíngue”, com EAI Acessibilidade, Arte e Educação.

14h30: palestra “Encontrando sua própria voz”, com Ryane Leão (exclusivo para escolas selecionadas).

18h: pôr do sol com Esmeralda Frizzo, Letícia Kerschener e Fernanda Módena - Teclas e Cordas Trio.

18h30: entardecer com a jornalista Cora Rónai: “O caminho dos livros”.

Tenda da Literatura Oral: sessões às 8h, 9h30, 9h50, 11h, 14h, 15h30, 15h50, 16h30, 17h e 18h.

23 de maio | Sábado

9h: aulão Yoga na Floresta, com Centro de Yoga Satyadhara.

9h30: brincadeiras ancestrais, com Na Ponta do Lápis.

11h: oficina de fotografia com celular, com Antonio Valiente.

14h: Clube de Leitura Galáxia Gutenberg convida o escritor Duda Falcão.

15h: bate-papo “Leituras para além do que os livros contam”, com Marco de Menezes, Dinarte Albuquerque Filho, Rafa De Boni, Marcelo Mugnol e mediação de Carlinhos Santos.

15h: Batalha de Rima.

16h: painel “Bad Bunnyzação: Narrativas da estética latino-americana”, com Julia Webber.

16h: aulão de K-Pop com Cami Alves e Lu Santos.

16h30: festa à fantasia e cosplay com Anime Buzz.

Tenda da Literatura Oral: sessões às 10h, 10h30, 11h, 13h30, 14h, 15h30 e 16h.

Atrações ao longo do dia: feira criativa, experiências gastronômicas, exposição e venda de livros, troca-troca de livros, LPs e CDs.

24 de maio | Domingo

14h às 18h: Campeonato de Xadrez.

14h: brincadeiras ancestrais, com Na Ponta do Lápis.

14h30: lançamento do livro “Os fantasminhas da Revolução Farroupilha”, de Beatriz Papaleo.

15h: oficina de desenho com Moacir Rodrigues, ilustrador de personagens da Disney.

15h30: roda cantada para pais e bebês, com Chiara e Beto Herrera.

16h: espetáculo musical com Rafa De Boni e Lucio Yanel.

17h30: cortejo com Desorkestra Montanhosa.

Tenda da Literatura Oral: sessões às 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.