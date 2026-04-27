Presença de araucárias em áreas urbanas e rurais de Caxias do Sul inspiram fotolivro que será lançado nesta terça-feira 

Presença de araucárias no meio urbano é o mote do fotolivro "A Resistência de Curi", de Tatieli Sperry. Tatieli Sperry / Divulgação

A visão cotidiana a partir da janela da cozinha e da área de serviço em casa de araucárias em meio a prédios em Caxias do Sul inspiraram a fotógrafa Tatieli Sperry a registrar a presença das árvores em áreas urbanas e rurais do município. As imagens se transformaram no fotolivro A Resistência de Curi, que será lançado nesta terça-feira (28).

Serão dois eventos: um às 14h, na Praça Estação Cidadania, no bairro Cidade Nova e, outro às 19h, no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás). Ambos com bate-papo sobre preservação e consciência ambiental. O livro estará à venda por R$ 85.

A Resistência de Curi estabelece uma narrativa visual com 74 registros feitos na área urbana de Caxias do Sul (centro e periferia) e em cada um dos seis distritos e quatro regiões administrativas do município (Criúva, Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Vila Oliva e Vila Seca; Ana Rech, Desvio Rizzo, Forqueta e Galópolis). Além dos registros fotográficos, o livro conta com textos da jornalista e escritora Alessandra Rech.

— Me chamou muito a atenção, porque era aquela araucária no meio dos prédios, aquela coisa meio solitária, meio única... Porque ela tem essa presença impactante. Aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a pensar que daria para desenrolar um projeto sobre isso, fotografando elas e falando sobre essa questão desse isolamento e resistência — explica.

Os eventos de lançamento também contarão com a participação do cacique Maurício Ven Tainh Salvador, da retomada Kóguhn Mág na Floresta Nacional de Canela. Ele vai falar sobre a relação dos povos tradicionais com as araucárias. O termo Curi, utilizado para se referir ao pinheiro no título da obra, é uma palavra de origem tupi. O evento de lançamento no Zarabatana Café também contará com a participação da jornalista Vera Damian, representando o Conselho das Árvores de Caxias do Sul.

— É uma árvore milenar e elas conseguiram permanecer tanto tempo na natureza e também sobrevivendo a toda essa questão de desmatamento do ser humano e das adaptações, das construções das cidades em volta delas — afirma Tatieli.

Livro estará à venda nos eventos de lançamento a R$ 85. Reprodução / Reprodução

O projeto A Resistência de Curi conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Edital 230 - 2024 (PNAB, Lei nº 14.399/2022), seleção de projetos culturais dos diversos segmentos artísticos.

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