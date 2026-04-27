Cultura e Lazer

Retratos do cotidiano 
Notícia

Presença de araucárias em áreas urbanas e rurais de Caxias do Sul inspiram fotolivro que será lançado nesta terça-feira 

"A Resistência de Curi" de Tatieli Sperry estabelece uma narrativa visual com 74 registros no município. Obra conta com textos da jornalista Alessandra Rech

Gabriela Alves

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