Premiado espetáculo "Geppetto" terá quatro sessões gratuitas em Caxias do Sul nesta semana

Fábio Cuelli combina animação, máscaras e atuação em "Geppetto", montagem indicada ao 36º Prêmio Shell de Teatro William Cabral / Divulgação

O espetáculo teatral Geppetto, vencedor do Prêmio Açorianos e indicado ao 36º Prêmio Shell de Teatro, terá sessões gratuitas em Caxias do Sul a partir desta terça-feira (28). A circulação prevê apresentações em diferentes espaços da cidade, como pontos de cultura, escolas municipais e salões comunitários (confira no final da matéria).

Estrelada pelo ator caxiense Fábio Cuelli e combinando teatro de animação, máscaras e atuação, a montagem inclui, após cada apresentação, rodas de conversa com profissionais das áreas de psicologia e da pedagogia. A intenção é promover um diálogo sobre temas como parentificação, envelhecimento e morte, entre outros pertinentes à narrativa, inspirada na clássica fábula de Pinóquio.

A circulação em Caxias do Sul é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) Municipal, realização dos grupos Miseri Coloni e Máscara EnCena.

PROGRAMAÇÃO

28 de abril

20h: EMEF São Vitor Cohab

Debate com: Sandro Martins

29 de abril

15h: PCCE

Debate com: Tatiane Baggio

30 de abril

8h: EMEF Santa Corona

Debate com: Sandro Martins