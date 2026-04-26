Premiado espetáculo "Geppetto" terá quatro sessões gratuitas em Caxias do Sul nesta semana

O espetáculo teatral Geppetto, vencedor do Prêmio Açorianos e indicado ao 36º Prêmio Shell de Teatro, terá sessões gratuitas em Caxias do Sul a partir desta terça-feira (28). A circulação prevê apresentações em diferentes espaços da cidade, como pontos de cultura, escolas municipais e salões comunitários (confira no final da matéria).
Estrelada pelo ator caxiense Fábio Cuelli e combinando teatro de animação, máscaras e atuação, a montagem inclui, após cada apresentação, rodas de conversa com profissionais das áreas de psicologia e da pedagogia. A intenção é promover um diálogo sobre temas como parentificação, envelhecimento e morte, entre outros pertinentes à narrativa, inspirada na clássica fábula de Pinóquio.
A circulação em Caxias do Sul é financiada pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) Municipal, realização dos grupos Miseri Coloni e Máscara EnCena.
PROGRAMAÇÃO
28 de abril
20h: EMEF São Vitor Cohab
Debate com: Sandro Martins
29 de abril
15h: PCCE
Debate com: Tatiane Baggio
30 de abril
8h: EMEF Santa Corona
Debate com: Sandro Martins
1º de maio
19h: Conceição da Linha Feijó
Debate com: Tatiane Baggio