Cultura e Lazer

Artes cênicas
Notícia

Premiado espetáculo "Geppetto" terá quatro sessões gratuitas em Caxias do Sul nesta semana

Criculação em diferentes espaços da cidade também irá incluir bate-papos com profissionais da psicologia e da pedagogia. Peça é encenada pelo ator caxiense Fábio Cuelli

Andrei Andrade

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