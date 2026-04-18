Pela primeira vez em Caxias, Sandro Luiz traz pontos cantados de umbanda ao UCS Teatro com a promessa de transformar o público

Sandro Luiz celebra dez anos de carreira em 2026. Sandro Luz / Divulgação

Versos curtos e repetidos no ritmo da percussão elevam o espírito na voz de Sandro Luiz, cantor umbandista que se apresenta na próxima quinta-feira (23), às 19h, no UCS Teatro, em Caxias do Sul.

A data é simbólica porque marca também o Dia de Ogum, orixá do ferro e patrono espiritual da cidade.

Nascido e criado no terreiro de umbanda e, há 30 anos à frente do Templo Tupinambá, fundado pelo pai em São Paulo, o cantor completou dez anos de uma carreira que começou despretensiosa com a intenção de disseminar o que aprendeu de forma quase intuitiva.

— Entendi que isso é parte de uma estratégia da espiritualidade. Ouvi ela cantando, precisei aprender os pontos e eles começaram a vir até mim depois que me desafiei a aprendê-los. Na época não existia internet e comprei uma revista que ensinava. Quando surgiu o YouTube passei a gravar para que as pessoas aprendessem também e não tivessem a mesma dificuldade que tive no início. A musicalidade fora do terreiro surgiu a partir daí com a intenção de mostrar as canções — explica.

Sandro Luiz encara mais de duas horas em cada show. Sandro Luz / Divulgação

Em mais de duas horas de apresentação, Sandro Luiz sobe ao palco junto de outras 20 pessoas responsáveis por tocar atabaques e instrumentos de sopro e corda. Tem também os bailarinos que por meio da dança representam a energia gerada por canções como Luar na Pedreira que exalta Xangô e aconselha:

"Não deixe o mal entrar em sua vida, não deixe essa semente germinar, não plante essa semente, modique seu presente, só assim colherá os bons frutos que a vida trará".

— A música nos transforma. Quando monto o repertório me imagino no meio do palco, vendo o público. Me apresento com a intenção de energizar e equilibrar as pessoas para que saiam revitalizadas e transformadas. Saio do show com a energia renovada.

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