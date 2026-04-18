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Pela primeira vez em Caxias, Sandro Luiz traz pontos cantados de umbanda ao UCS Teatro com a promessa de transformar o público

Cantor paulista se apresenta na próxima quinta-feira (23), justamente no Dia de Ogum, o orixá do ferro e patrono espiritual da cidade

Pedro Zanrosso

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