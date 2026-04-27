Cultura e Lazer

"De Louras Geladas" a "Rádio Pirata"
Notícia

Paulo Ricardo entrega show de carisma e sucessos ao longo de duas horas, em Caxias do Sul

Cantor apresentou o repertório da turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira na noite deste domingo, no UCS Teatro

Andrei Andrade

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