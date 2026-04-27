Paulo Ricardo entrega show de carisma e sucessos ao longo de duas horas, em Caxias do Sul

Paulo Ricardo não economizou energia ao apresentar duas horas de sucessos em seu reencontro com o público caxiense Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Declarando amor pelos fãs caxienses e prometendo retornar em breve, Paulo Ricardo agitou por duas horas a plateia que ocupou os mais de 750 assentos do UCS Teatro, na noite deste domingo. Retribuindo o carinho recebido por muitos que o acompanham ao longo dos últimos 40 anos, mas também por parte de uma parcela mais jovem - e igualmente entusiasmada - da plateia, o cantor apresentou 25 músicas, priorizando sucessos que o projetaram nacionalmente nos anos 1980, com a banda RPM (confira o setlist no final da matéria).

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O relógio marcava 20h45min quando Paulo Ricardo e o competente trio formado por Icaro Scagliusi (guitarra e violão), Fábio Ribeiro (teclados) e Badel Basso (bateria) subiram ao palco, atacando com "Louras Geladas", do RPM, seguida por "Vida Real", tema do Big Brother Brasil desde a primeira edição do reality show da Globo, em 2002.

Fãs lotaram os asentos disponíveis em todos os setores do UCS Teatro Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ao conversar pela primeira vez com a plateia, o artista, de 63 anos, disse lembrar com carinho da primeira vez que esteve na cidade, em 1986. À época, disse, a turnê pelo Estado foi registrada pelo programa Globo Repórter, com reportagem de Pedro Bial.

Entre uma e outra canção, Paulo Ricardo justificou a escolha pelo repertório, que em parte foi escolhido pelos próprios fãs, através de "batalhas musicas" realizadas como enquetes no Instagram . Assim entraram músicas como "Pérola", dos anos 1990, e "Terrra Brasilis", de 2023. Mas a seleção para a turnê XL ainda trouxe uma surpresa: pela primeira vez, o cantor apresentou ao vivo a empolgante "É Hora de Lutar", tema do desenho animado" Spirit: o Corcel Indomável".

Cantor aproveitou parte do repertório dedicada a covers de Queen e Bob Dylan para ir cantar junto com o público Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O setlist também trouxe temas que ficaram conhecidos em telenovelas, como "Tudo Por Nada" (da produção "Pérola Negra", do SBT) e a releitura de "Imagine", de John Lennon (da trilha sonora de "Estrela-Guia", da Globo).

- Graças a este arranjo para violão, a Yoko Ono deu a única autorização dada até hoje para uma regravação de Imagine - vibrou.

Utilizando o recurso de projeções em vídeo e outras possibilidades de efeitos visuais, que emprestaram um certo ar psicodélico em determinados momentos (como em "Flores Astrais", cover de Secos e Molhados), a tecnologia também marcou presença invocando a participação virtual de Renato Russo, para um dueto na música "A Cruz e a Espada", que ambos gravaram originalmente em 1996. Também numa referência à da Legião Urbana, o setlist contemplou o hino roqueiro "Será", do "maravilhoso ano de 1985", como definiu Paulo Ricardo.

Show integra a turnê "XL - 40 Anos", comemorativa pelas quatro décadas de carreira de Paulo Ricardo Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Seguindo com homenagens a ídolos que influenciaram sua formação musical, Paulo Ricardo performou covers de Queen ("Crazy Little Thing Called Love") e Bob Dylan ("Like a Rolling Stone"), com direito a solo de gaita de boca. Nestas duas, o músico tirou o microfone do pedestal e passeou pelo teatro, cantando mais próximo dos fãs.

Para as últimas quatro músicas, incluindo o tradicional "bis", Paulo Ricardo convidou os caxienses a se levantarem de seus assentos para aumentar a energia que já iria se elevar as mais conhecidas do RPM: "Revoluções Por Minuto", "Alvorada Voraz", "Rádio Pirata" e "Olhar 43", esta última entregue como bis, quando o show marcava uma hora e cinquenta minutos de duração.

Ao final, artista celebrou a resistência dos discos de vinis e autografou cópias de fãs que levaram suas relíquias Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Ao acender as luzes, o ídolo ainda convidou os fãs que tivessem levados vinis para ficar ao lado do palco, para que ele autografasse as cópias. Enquanto isso, também distribuiu autógrafos para quem o assistiu na primeira fila.

ESPAÇO PARA O TALENTO LOCAL

Adolescentes da banda caxiense Cabras da Peste abriram a noite com show animado e com direito a música autoral Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Pouco antes das 20h, horário marcado para a atração principal, os caxienses da banda Cabras da Peste fizeram um pocket show para esquentar o público, à convite da empresa produtora do evento.

A banda formada por adolescentes caxienses apresentou alguns covers de rock e punk nacional, além da faixa autoral "O Diabo Me Enganou", que ainda nesta semana deve ser lançada nas plataformas digitais. O público aplaudiu cada uma das músicas, enchendo os guris de confiança para seguir no caminho do rock.

SETLIST DE PAULO RICARDO NO UCS TEATRO

1 - "Louras Geladas"

2 - "Vida Real"

3 - "O Verso"

4 - "Juvenília"

5 - "Herói Made in Brazil"

6 - "Pérola"

7 - "Terra Brasilis"

8 - "Chega de Saudade" (de Tom Jobim e Vinicius de Moraes/releitura)

9 - "Dois"

10 - "Será" (cover de Legião Urbana)

11 - "Sonho Lindo"

12 - "Agora eu Sei" (cover de Zero)

13 - "A Um Passo da Eternidade"

14 - "Asa Branca"/ "London, London" (de Luiz Gonzaga e de Caetano Veloso, releitura)

15 -"Sou Livre"(É Hora de lutar)

16 - "Flores Astrais" (cover de Secos e Molhados)

17 - "Crazy Little Thing Called Love" (cover de Queen)

18 - "Like a Rolling Stone" (cover de Bob Dylan)

19 - "Imagine" (de John Lennon/releitura)

20 - "Tudo Por Nada"

21 - "A Cruz e a Espada"

22 - "Revoluções Por Minuto"

23 - "Alvorada Voraz"

24 - "Rádio Pirata"

Bis

25: "Olhar 43"