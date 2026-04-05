Órbita Literária chega na 500ª edição incentivando a leitura e o debate de ideias em Caxias do Sul

O Órbita Literária, encontro semanal organizado voluntariamente e aberto aos entusiastas da leitura e da escrita em Caxias do Sul, assinala a 500ª edição nesta segunda-feira (6). Criado há 14 anos, em março de 2012, o projeto mantém viva uma prática que hoje, em meio à hiperinteração com as telas, tem um valor ainda mais evidente: a troca de ideias, gestos e olhares presencialmente.

Todas as segundas-feiras, entre março e novembro, ao anoitecer, a turma se reúne na livraria Do Arco da Velha. No centro da sala, um painelista conduz o tema, enquanto o público, ao redor, orbita, questiona, argumenta e reflete. É diferente de um clube do livro porque não se restringe a discutir uma única obra, segundo a idealizadora e fundadora do projeto, Jaqueline Pivotto, 56 anos.

— A literatura pode estar adaptada a um filme, ao teatro. Ela se encontra de várias formas. O Órbita é uma junção de apaixonados por essa musa inspiradora que é a literatura. É pandemia (momento em que os encontros aconteceram online), é frio de Caxias, passamos por tudo. Há 14 anos nos encontramos para falar sobre literatura e isso é mágico — destaca a agente cultural.

Também definido como um movimento, o Órbita nasceu para suprir a falta de um encontro literário na cidade, convocando o leitor para viajar além da natural introspecção dos livros. Conceberam essa ideia na época, junto da Jaque, as colegas Adriana Antunes e Juliana Vexel, que lideravam o então grupo NósSemHora.

De lá para cá, inúmeras mãos fizeram o negócio acontecer. Há quem conheça o Órbita por conta de trocas singulares que teve com o agitador cultural da cidade Claudio Troian (morto em outubro de 2024). Outros, recordam dos encontros no Aristos, dentro do Clube Juvenil, ou das oficinas de escrita — complementares às rodas de conversa — que moldaram talentos locais, mas foram descontinuadas.

Uma das atuais coordenadoras, a professora Tatiana Weber, 48, está pilotando um levantamento para mapear as quinhentas reuniões do projeto. A pesquisa se baseia em atas, publicações na imprensa, redes sociais, e-mails e, numa próxima etapa, em entrevistas.

O top 3 dos nomes com mais aparições como painelista é formado pelos escritores Marcos Fernando Kirst (14 vezes), Alessandra Rech (11) e José Clemente Pozenato (oito) — autor de O Quatrilho, morto em novembro de 2024. Ao todo, mais de 370 pessoas conduziram os debates, muitas delas na condição de patrona ou patrono da Feira do Livro. Outro dado interessante é que, nesses 14 anos, os visitantes do Órbita ficaram entre 45% de mulheres e 55% de homens.

— As pessoas dispõem do seu tempo para vir aqui e compartilhar informações, tanto panelistas quanto participantes. Para mim, o Órbita é uma válvula de escape e, nesse contexto de quinhentos encontros, é um espaço cultural de resistência — define Tatiana, acrescentando sobre a visibilidade que é projetada às produções da Serra:

— Muitos dos painelistas são autores locais, que chegam para falar do processo criativo, de temas que os interessam e dos seus livros.

Pra não esquecer é o tema da edição histórica desta segunda, a partir das 19h30min, na Do Arco da Velha. A promessa é por uma festa literária em homenagem ao projeto e aos orbitantes — como são chamados os frequentadores. Na sexta (10), a celebração continua no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás, com DJ, brinde e o desejo de vida longa à iniciativa.

— No mundo das telas, sofremos com a redução do número de leitores. A proposta do Órbita é fazer fomento à leitura, trabalhar em torno do texto, perceber que a literatura é viva e reunir as pessoas em rodas de conversa para contar suas histórias — resume a também coordenadora e professora Ana Maria Cardoso, 59.

O time que compõe o Órbita atualmente é formado por Tiago Sozo Marcon, Jaque Ross, Carlos Cattani, Erni Sabedot e Cristiano Barreto, além de Jaque Pivotto, Tatiana e Ana. As datas, horários e temas dos encontros são divulgados no @grupoorbitaliteraria, no Instagram.

O que dizem os painelistas com mais participações

MARCOS FERNANDO KIRST Jornalista e escritor Incontáveis foram as vezes em que pude participar como painelista do Órbita nessa sua longeva trajetória que faz a diferença no setor cultural da região. Nessas ocasiões, sempre procurei compartilhar encantamentos e informações com os participantes, cuja interação foi crucial para o amadurecimento de minha caminhada como leitor e como escritor

ALESSANDRA RECH Jornalista e escritora É com alegria que vejo o Órbita Literária completar 500 edições. A iniciativa possibilita um rico espaço para formação e trocas sobre leituras e experiências no campo literário. Sempre recebo o convite para apresentar meus trabalhos por lá com entusiasmo, sabendo que o ambiente é propício ao diálogo e à cocriação a partir do legado de autores e artistas. Parabéns aos orbitantes que dedicam seu tempo a dar voz às Letras toda a semana

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