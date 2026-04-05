Cultura e Lazer

"Espaço cultural de resistência"
Notícia

Órbita Literária chega na 500ª edição incentivando a leitura e o debate de ideias em Caxias do Sul

Encontro semanal, organizado por voluntários há 14 anos, atinge marca histórica nesta segunda-feira. Projeto tem papel importante na formação e valorização de autores locais

Luca Roth

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