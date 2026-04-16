Novo livro de Gio e Doug, que trata sobre responsabilidade ambiental, será lançado em Caxias do Sul

O novo livro infantojuvenil da dupla de artistas caxienses Gio e Doug terá como temas centrais responsabilidade ambiental, amizade e inclusão. Joana da Arte será lançado no dia 25 de abril, das 15h às 17h, na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul. O evento contará com sessão de autógrafos e abertura de exposição que reúne ilustrações da obra. O livro estará à venda no local por R$ 45.
O livro promete levar os leitores a um universo encantado, onde uma joaninha descobre seu destino extraordinário. Presa em um terrário, Joana encontra Naná, uma menina com um coração cheio de compaixão, e juntas embarcam em uma jornada marcada por desafios e descobertas. A narrativa celebra a amizade, a inclusão e a magia da natureza, ao mesmo tempo em que propõe reflexões sobre aceitação, sustentabilidade e as conexões entre os seres vivos. A obra funciona como uma continuidade do universo ficcional de Lova, lançado pelos autores em 2016.
Como desdobramento do livro, o projeto inclui a abertura de uma exposição com as ilustrações de Joana da Arte, com visitação gratuita de 27 de abril a 29 de junho, na Biblioteca Parque. Produzidas com técnicas de aquarela, lápis de cor e caneta fineline, as imagens apresentam um estilo nostálgico, inspiradas nos livros ilustrados que os artistas liam na infância. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, e aos sábados, das 10h às 18h, com entrada gratuita.
O projeto também contempla ações de acessibilidade. Será disponibilizada gratuitamente no YouTube, no canal Gio e Doug Artes. O material apresenta ainda bastidores, técnicas utilizadas e curiosidades sobre o processo criativo. Além disso, cinco exemplares em braille serão distribuídos para instituições da cidade e para a Biblioteca Municipal, ampliando o acesso à obra.
O projeto conta com recursos do Financiarte - Financiamento da Arte e Cultura Caxiense, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul.
Agende-se
- O quê: lançamento do livro Joana da Arte, de Gio e Doug
- Quando: 25 de abril (sábado), das 15h às 17h
- Onde: Biblioteca Parque Fundação Marcopolo (Avenida Júlio de Castilhos, 445, bairro Nossa Senhora de Lourdes), em Caxias do Sul
- Quanto: livro à venda no evento por R$ 45.