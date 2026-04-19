Nova Petrópolis elege a nova corte do Folclore Alemão  

O município de Nova Petrópolis elegeu a corte do Folclore Alemão 2026-2027, na noite deste sábado (18). Jéssica Fernanda Schaab recebeu a coroa de rainha, no evento realizado na Sociedade Tiro ao Alvo. Completam o trio Olívia Nienow, escolhida como primeira princesa, e Ketrin Ananda Kich, nomeada como segunda princesa.
A corte representará o município de Nova Petrópolis e o 53º Festival Internacional de Folclore, que ocorre de 16 de julho a 2 de agosto, com a participação de grupos folclóricos internacionais, nacionais, regionais e locais.
A avaliação das candidatas levou em consideração aspectos como o conhecimento da cultura local, turismo, histórico do traje, língua alemã e história do Festival Internacional de Folclore. Durante o baile de escolha, foram avaliados quesitos como dança (valsa), beleza, dança do grupo, microfone e comunicação.
Após o anúncio dos resultados, coroação e premiação das eleitas, a Corte do Folclore Alemão 2026 conduziu a Polonaise (dança típica polonesa) ao som da Banda Nina.