Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda trazem stand-up "3 Continentes" a Caxias do Sul

Paul Cabannes, Baptista Miranda e Maurício Meirelles trazem espetáculo a Caxias nesta quinta. Reprodução / Divulgação

Fenômeno digital que soma mais de 59 milhões de visualizações, o espetáculo 3 Continentes – O Show desembarca em Caxias do Sul nesta quinta-feira (16). A apresentação será às 20h, no UCS Teatro. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 67 pelo Blueticket.

O projeto reúne três grandes nomes do humor: Maurício Meirelles (América do Sul), Paul Cabannes (Europa) e Baptista Miranda (África). Por isso, o espetáculo se chama 3 Continentes.

Criado a partir do sucesso digital do trio, o formato conquistou milhões de espectadores ao transformar diferenças culturais em humor inteligente e acessível.

Maurício conduz provocações afiadas e dinâmicas, Paul compartilha o olhar curioso e bem-humorado de um europeu vivendo no Brasil, enquanto Baptista traz histórias e perspectivas da cultura africana com muito carisma.

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