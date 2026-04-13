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Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda trazem stand-up "3 Continentes" a Caxias do Sul

Criado a partir do sucesso digital, o formato conquistou milhões de espectadores ao transformar diferenças culturais em humor inteligente e acessível

Gabriela Alves

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