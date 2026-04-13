Maurício Meirelles, Paul Cabannes e Baptista Miranda trazem stand-up "3 Continentes" a Caxias do Sul

Fenômeno digital que soma mais de 59 milhões de visualizações, o espetáculo 3 Continentes – O Show desembarca em Caxias do Sul nesta quinta-feira (16). A apresentação será às 20h, no UCS Teatro. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$ 67 pelo Blueticket.
O projeto reúne três grandes nomes do humor: Maurício Meirelles (América do Sul), Paul Cabannes (Europa) e Baptista Miranda (África). Por isso, o espetáculo se chama 3 Continentes.
Criado a partir do sucesso digital do trio, o formato conquistou milhões de espectadores ao transformar diferenças culturais em humor inteligente e acessível.
Maurício conduz provocações afiadas e dinâmicas, Paul compartilha o olhar curioso e bem-humorado de um europeu vivendo no Brasil, enquanto Baptista traz histórias e perspectivas da cultura africana com muito carisma.
Agende-se
- O quê: Stand-up 3 Continentes – O Show
- Quando: quinta-feira (16), às 20h.
- Onde: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - bairro Petrópolis).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 67, à venda pelo Blueticket.