Matheus Ceará traz show interativo de comédia neste domingo em Caxias

Matheus Ceará despontou para o cenário da comédia em concursos de televisão. Divulgação / Divulgação

Restam poucos assentos para conferir, no final da tarde de domingo (12), o trabalho do comediante Matheus Ceará que despontou para o cenário da comédia em concursos de televisão.

Mas é no palco em show solo que o contato com o público ganha em interação em um quadro de sucesso na internet. No Vocês Pedem, Eu Conto, a plateia passa a escolher o tema da próxima piada e provoca o poder de improviso do artista.

Desenvoltura não deve faltar pra quem está a 28 anos na estrada. Em pouco mais de uma hora de show, Ceará promete equilibrar a nostalgia das piadas clássicas e que ajudaram a moldar seu estilo com textos inéditos sobre o cotidiano e acontecimentos recentes.

Ah!, não se acanhe pelo nome do espetáculo. Desculpa Eu Ter Vindo é a versão cearense de uma frase regional. É equivalente à “desculpa qualquer coisa” dito depois da visita se sentir muito à vontade, como certamente Ceará vai se sentir em Caxias do Sul.