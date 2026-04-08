Cultura e Lazer

Para fazer rir
Notícia

Matheus Ceará traz show interativo de comédia neste domingo em Caxias

No stand-up “Desculpa Eu Ter Vindo!”, o humorista equilibra a nostalgia dos clássicos que moldaram seu estilo com material inédito sobre o cotidiano e os acontecimentos recentes

Pedro Zanrosso

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