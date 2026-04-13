Malvina’s Rock lança novo álbum com show gratuito, neste domingo, em Bento Gonçalves

Banda é formada por Diego Soligo (vocal), Darlan Soligo (baixo), Natan Soligo (bateria), Darlan Macedo (guitarra) e Eduardo Trevisan (guitarra) Lactato Movie Empresarial / Divulgação

A banda bento-gonçalvense Malvina’s Rock lança neste domingo (19) o seu novo álbum, Andarilho, em Bento. O show será às 19h, no Anfiteatro Ivo Antônio Da Rold, na Fundação Casa das Artes, com entrada gratuita.

Além da apresentação ao vivo das oito faixas inéditas do novo trabalho, o público poderá conferir a exibição de dois videoclipes: Andarilho e Diário de Criança.

Ambos os projetos, de gravação do álbum e dos materiais audiovisuais, produções foram viabilizados pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento, e desenvolvidos ao longo do último ano, em parceria com a produtora cultural Ártemis - História, Arte e Cultura .