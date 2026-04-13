Cultura e Lazer

Música autoral
Notícia

Malvina’s Rock lança novo álbum com show gratuito, neste domingo, em Bento Gonçalves

Na ativa desde 2007, quinteto também irá promover o lançamento de dois clipes, das músicas "Andarilho" e "Diário de Criança"

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS