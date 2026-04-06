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Maestro Ismael Neves ensina como utilizar a voz em projeto que vai criar coro inédito no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Oficina é gratuita e terá aulas semanais a partir de 16 de abril. Nos primeiros dias de inscrição, mais de 150 pessoas demonstraram interesse

Pedro Zanrosso

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