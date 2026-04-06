Maestro Ismael Neves ensina como utilizar a voz em projeto que vai criar coro inédito no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Projeto será conduzido por Ismael Neves, graduado em Música pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e que atua como professor de canto e técnica vocal. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Vozes com pouco ou nenhum contato com a prática de cantar vão se unir a partir do dia 16 de abril para um projeto inédito e voluntário no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.

O idealizador é o músico e professor de canto e técnica vocal Ismael Neves que traz de Santa Maria a experiência que de estar à frente de um coral por quase 10 anos.

Durante os encontros, marcados para ocorrer sempre às quintas-feiras, das 19h30min às 21h, os participantes irão desenvolver a técnica ao mesmo tempo em que ensaiam o repertório.

A metodologia do Ordovás (En)Canto, como o projeto está sendo chamado, permite que os coralistas não apenas cantem, mas também compreendam elementos musicais e conceitos fundamentais da técnica vocal.

— A voz é um terreno que não estamos acostumados a explorar, e é uma lógica parecida do que fizemos em uma academia, vamos esticar e entender os limites da voz para saber o que ela é capaz de produzir. Teremos músicas eruditas, mas também arranjos com músicas mais próximas da atual realidade.

Para isso Ismael separa grupos com vozes semelhantes e trabalha de forma coletiva. O resultado, segundo ele, pode surpreender:

— É muito comum já na primeira música as pessoas se surpreenderem com o que produziram juntas. O trabalho quando coletivo ajusta as bases e ensina até onde a voz de cada um pode ir sempre respeitando os limites.

Inscrições para fila de espera

Voluntário do projeto que vai oferecer as aulas de forma gratuita, Neves ainda não conhece os alunos, mas sabe por hora que será um grupo bastante interessado. Nos primeiros dias foram 160 pessoas inscritas.

Limitado por conta do espaço — as oficinas vão ocorrer em uma sala no último andar do Ordovás — apenas 50 pessoas vão participar da primeira turma. As inscrições, no entanto, seguem abertas para uma lista de reposição, caso os primeiros desistam ou não cumpram uma frequência mínima.

— Deixamos abertas porque às vezes acontecem desistências. Porque temos o número de inscritos, mas, às vezes, não é o mesmo que efetivamente vai aos ensaios. Depois de um certo tempo se mantém um número e uma presença mais uniforme.

Mesmo com as atividades já em andamento, ainda será possível se inscrever até o dia 4 de maio.

A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal da Cultura, por meio do Centro de Cultura Ordovás e da Unidade de Música.

Como participar