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Junior Rostirola, autor do best-seller "Café com Deus Pai" estará em Caxias para encontro com leitores

Os ingressos partem de R$ 35 e chegam aos R$ 110, com um livro Café com Deus Pai - Porções Diárias de Amor (edição de lançamento)

Gabriela Alves

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