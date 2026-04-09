Junior Rostirola, autor do best-seller "Café com Deus Pai" estará em Caxias para encontro com leitores

Junior Rostirola vem a Caxias do Sul no dia 22 de abril. Junior Rostirola / Divulgação

O autor do best-seller Café com Deus Pai, Junior Rostirola, desembarca em Caxias do Sul no dia 22 de abril para mais uma edição da turnê que percorre cidades brasileiras e internacionais. O encontro ocorre às 19h30min, na Be One Church (Rua Anselmo Crippa, 142/1, bairro Floresta).

Os ingressos partem de R$ 35 e chegam aos R$ 110, com um livro Café com Deus Pai - Porções Diárias de Amor (edição de lançamento).

Após uma etapa internacional com passagens por Itália, Portugal, Inglaterra e Irlanda, a turnê retoma sua agenda no Brasil. Depois de Capão da Canoa, chegará a Caxias do Sul e seguirá para Porto Alegre.

A Tour Café com Deus Pai nasceu da própria trajetória de Junior Rostirola, após uma infância atravessada por violência doméstica, rejeição e abandono escolar precoce, ressignificada a partir de seu encontro com Deus.

Café com Deus Pai já alcançou mais de 10 milhões de pessoas e chegou a 148 países e conta com versões traduzidas para sete idiomas. Além da edição principal, também estão disponíveis as versões Kids e Teens. O podcast homônimo soma mais de 200 milhões de reproduções, lidera a audiência no Brasil e figura entre os mais ouvidos do mundo.

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