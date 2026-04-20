Inspirada no show apoteótico de Buenos Aires, banda tributo ao AC/DC se apresenta em Caxias do Sul no feriado

A AC/DC All Stars Tribute se apresenta nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, no UCS Teatro, em Caxias do Sul. O espetáculo trará repertório e cenário inspirados no DVD Live at River Plate, gravado em Buenos Aires, na Argentina, em 2009, e considerado um dos shows mais arrepiantes nos mais de 50 anos de estrada da banda australiana.
Ainda há ingressos à venda, a partir de R$ 80 (+taxas), pelo site Minha Entrada. O evento começa às 20h, mas as portas serão abertas às 19h.
O grupo de tributo tem raízes em Caxias, com surgimento em 1999, no comando do músico Anderson Tonoli. A formação atual é caracterizada por uma mistura latino-americana entre Brasil, Argentina e Chile — países que, inclusive, vibraram nos últimos meses com shows da turnê PowerUp, do AC/DC. São eles:
- Iván Gac, vocalista chileno que incorpora Brian Johnson;
- Henri Franzoi, guitarrista brasileiro no papel de Angus Young;
- Marcos Mazzochi, guitarrista brasileiro que representa Malcolm Young;
- Emiliano Gabriel Silva, baixista argentino responsável por Cliff Williams;
- Tonoli, baterista que vive Phil Rudd.
— O Iván Gac tem aparência e canta como o Brian Johnson dos anos 1980 (auge técnico do artista e período de hits irretocáveis, como Back in Black) — garante Tonoli, acrescentando que o cantor cover já se encontrou pessoalmente com o frontman do AC/DC e teve seu trabalho reconhecido.
O palco do UCS Teatro será recheado com uma estrutura de aproximadamente uma tonelada, de acordo com Tonoli. Serão utilizados — além de instrumentos, caixas de som e amplificadores potentes — alguns dos principais símbolos do AC/DC: um sino para Hells Bells e canhões para For Those About to Rock.
Os fãs também poderão sair com lembranças materiais do espetáculo, como cédulas imitando dólar, contendo ilustrações em homenagem à banda, e chifrinhos de luzes piscantes.
A expectativa é que, por aproximadamente 1h45min, o público cante a plenos pulmões os sons que credenciaram o AC/DC como um dos pilares do rock.
— O show será muito focado no DVD River Plate, mas também terá músicas que a banda não toca mais. O que o pessoal pode ter certeza é que não faltará música boa. Teremos muitas surpresas que quem gosta de AC/DC não vai querer perder — promete Tonoli.