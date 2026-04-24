Cultura e Lazer

Direto do Paraná
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Humorista Paulinho Pezak, o Santo Fole, apresenta o show "Deus Que Ajude" em Caxias do Sul

Será na próxima quarta-feira (29), no Teatro Murialdo. Paranaense é conhecido pelas dublagens que viralizam nas redes sociais

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