Humorista Paulinho Pezak, o Santo Fole, apresenta o show "Deus Que Ajude" em Caxias do Sul

O humorista paranaense Paulinho Pezak, conhecido pelo canal Santo Fole, apresenta o show “Deus Que Ajude” na próxima quarta-feira (29), às 20h, no Teatro Murialdo, em Caxias do Sul. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 45 (meia-entrada e solidário, mediante doação de 1kg de alimento).
O espetáculo mistura stand-up, música e dublagens ao vivo — marca registrada de Pezak, que ganhou projeção nacional nas redes sociais com vídeos bem-humorados sobre a cultura regional gaúcha. No palco, ele combina histórias pessoais, improviso e o uso da gaita para criar uma apresentação dinâmica, que dialoga com o público que acompanha seu trabalho na internet.
Natural de Irati (PR), Pezak tem trajetória ligada à música desde a adolescência e passou por grupos de baile antes de se dedicar integralmente à produção de conteúdo digital. Com mais de dois milhões de seguidores, tornou-se um dos principais divulgadores da música regionalista nas redes, ajudando a ampliar o alcance de artistas do gênero.