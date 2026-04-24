Humorista Paulinho Pezak, o Santo Fole, apresenta o show "Deus Que Ajude" em Caxias do Sul

Paulinho Pezak une música e humor em show inspirado nos vídeos que viralizam em seus canais na internet LAERTES SOARES / Divulgação

O humorista paranaense Paulinho Pezak, conhecido pelo canal Santo Fole, apresenta o show “Deus Que Ajude” na próxima quarta-feira (29), às 20h, no Teatro Murialdo, em Caxias do Sul. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 45 (meia-entrada e solidário, mediante doação de 1kg de alimento).

O espetáculo mistura stand-up, música e dublagens ao vivo — marca registrada de Pezak, que ganhou projeção nacional nas redes sociais com vídeos bem-humorados sobre a cultura regional gaúcha. No palco, ele combina histórias pessoais, improviso e o uso da gaita para criar uma apresentação dinâmica, que dialoga com o público que acompanha seu trabalho na internet.