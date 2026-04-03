Grupo de Garibaldi circula por cidades atingidas pelas enchentes de 2024 para apresentar espetáculo poético carregado de esperança

O grupo teatral Hora Vaga, de Garibaldi, iniciou a circulação do espetáculo "O Jardineiro dos Pensamentos - Semeando Flores de Esperança" por Pelotas e Rio Grande, em fevereiro. Luiz André Cancian / Divulgação

Jardineiro é quem cuida e cultiva um jardim. Metaforicamente, contudo, um jardineiro pode semear alegria e esperança, colhendo, logo em seguida, risos e gargalhadas. Essa segunda opção, mais poética e simbólica, é a proposta do grupo teatral Hora Vaga, de Garibaldi, que está em circulação com o espetáculo O Jardineiro dos Pensamentos - Semeando Flores de Esperança por diversos municípios atingidos pelas enchentes de 2024.

A itinerância se iniciou no final de fevereiro pelas cidades de Pelotas e Rio Grande e, agora, segue para Roca Sales, Encantado, Colinas, Santa Tereza, Feliz e São Vendelino. A próxima parada é Roca Sales no dia 16 desse mês.

Com direção de Liane Venturella e dramaturgia de Nelson Diniz, a peça dialoga com todas as faixas etárias, abordando a figura do jardineiro como um personagem que cultiva ideias, sentimentos e esperanças.

— Nosso objetivo é levar magia e alegria para crianças, jovens e adultos, em territórios marcados por perdas materiais, emocionais e simbólicas, além de estimular a formação de novos grupos — destaca a atriz e produtora Diane Andréia Schizzi Becker. Ao seu lado, contracenam Marina Martins e Rafael Schizzi.

Quando a Diane fala em “estimular a formação de novos grupos” é porque, além da apresentação do espetáculo, o projeto se propõe a realizar a oficina Primeiros Passos - Teatro de Rua — aliás, especialidade do grupo — proporcionando uma vivência artística acessível e inspiradora, que incentiva novos talentos e aproxima a comunidade do fazer teatral.

Tanto a oficina quanto a peça são gratuitas e voltadas ao público em geral, com atenção especial a escolas, integrando jovens, famílias e moradores diretamente impactados pelas enchentes.

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