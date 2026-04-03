Cultura e Lazer

Teatro
Notícia

Grupo de Garibaldi circula por cidades atingidas pelas enchentes de 2024 para apresentar espetáculo poético carregado de esperança

"O Jardineiro dos Pensamentos", com direção de Liane Venturella e dramaturgia de Nelson Diniz, segue no dia 16 de abril para Roca Sales. Depois, a itinerância segue por Encantado, Colinas, Santa Tereza, Feliz e São Vendelino

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS