Gastronomia típica e intensa programação cultural: o que esperar do Entrai, que começa no dia 8 de maio, em Farroupilha

Programação prevê cerca de 30 atrações culturais, com foco na valorização da cultura italiana. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

O 22º Encontro das Tradições Italianas (Entrai) foi lançado na noite desta quinta-feira (16), em Farroupilha, com apresentação da programação e das principais novidades da edição deste ano. A festa ocorre nos dias 8, 9, 10 e 15, 16 e 17 de maio, na Praça da Imigração Italiana, em Nova Milano, com entrada gratuita. O lançamento foi realizado em formato de filó italiano, com partilha de pratos típicos entre os participantes.

Considerada a principal festa de Farroupilha em 2026, o Entrai terá mudanças na estrutura e ampliação do espaço. Segundo o prefeito Jonas Tomazini, a área coberta será maior do que em anos anteriores, com a inclusão da rua lateral da igreja no perímetro do evento.

— Ano passado foi bastante movimentado porque a gente teve as nossas duas principais festas, o Entrai e a Fenakiwi, ocorrendo praticamente no mesmo período, além das comemorações dos 150 anos da imigração italiana. Neste ano, o Entrai chega com uma certa exclusividade como a maior festa do município, e isso permite que as pessoas possam aproveitar com mais calma essa edição — afirmou.

Sobre as mudanças, o prefeito destaca a limitação física da área, mas reforça a busca por melhorias na estrutura.

— Teremos mudanças estruturais na área coberta, que vai ficar maior do que nos anos anteriores. A gente sabe que não tem muito mais o que crescer ali em Nova Milano, mas ao mesmo tempo entende que o Entrai precisa ser realizado naquele espaço, que é onde chegaram as primeiras famílias de imigrantes italianos, em 1875 — disse.

A programação prevê cerca de 30 atrações culturais, com foco na valorização da cultura italiana. Entre os destaques estão apresentações musicais, missas, jogos coloniais e encontros tradicionais, como o de carros antigos.

A feira contará com mais de 20 expositores e 20 agroindústrias, além da participação de vinícolas e cervejarias. A gastronomia típica é um dos principais atrativos, com produtos como polenta, grostoli e pratos preparados por entidades locais.

A gastronomia típica é um dos principais atrativos do Entrai. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

De acordo com Tomazini, a expectativa é repetir o público da edição anterior, que reuniu cerca de 30 mil pessoas.

— Se a gente conseguir repetir esse público, ou até mesmo chegar novamente nessa marca, já é uma boa expectativa para 2026. A gente percebe um crescimento ao longo dos anos, tanto do público quanto da estrutura, o que mostra a consolidação do Entrai no calendário — projeta.

O prefeito também ressaltou o impacto do Entrai no turismo e na economia local, indicando que o evento vai além dos dias de realização.

— O Entrai acaba sendo um convite para conhecer outros atrativos de Farroupilha, como o Santuário de Caravaggio, o Salto Ventoso, os roteiros de enoturismo e até o turismo de aventura e as ciclovias que vêm crescendo no município — afirma.

Realizado em Nova Milano, local considerado marco da chegada dos primeiros imigrantes italianos na região, o Entrai mantém o foco na valorização da cultura, da fé e das tradições comunitárias.

— É uma festa comunitária, que valoriza a fé, a família e o trabalho, e que conta com o envolvimento direto da comunidade de Nova Milano e de diversas entidades para acontecer — concluiu o prefeito.

Confira a programação completa do 22° Entrai

Sexta-feira, 8 de maio

10h - Abertura do evento

11h45min - Transmissão ao vivo do Jornal do Almoço da RBS TV Serra

14h - Oficina de Artesanato

16h30min - Receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

17h - Banda Municipal Cinquentenário de Farroupilha

17h30min - Esquete teatral cultural com Nono Bepin

18h - Esquete teatral com mascote Genaro

18h - Cerimônia de abertura oficial do 22º Entrai

19h30min - EMEF Santa Cruz apresenta: Le conquiste della nostra gente: mãos que construíram, histórias que prosperam

20h30min - Tenor Dirceu Pastori

22h - Encerramento

Sábado, 9 de maio

10h - Abertura do evento com receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

10h - Esquete teatral cultural com Nono Bepin

10h às 17h - Oficina com o Clube de Xadrez Farroupilha Capivaras da Serra

11h - Grupo Folclórico Italiano Nanni

12h - Coral São Brás

12h30min - Esquete teatral com mascote Genaro

13h - Esquete teatral cultural com Grupo Ueba

13h - Grupo de dança Ballo D’Italia

14h - Campeonato de Quatrilho

14h - Esquete teatral cultural com Vovó Dodô

14h - Cia Garagem de Teatro com a peça ‘’De Que Gente Tu É ‘’

15h - Esquete teatral cultural com Neno e Nena

15h30min - Grupo de filó Felice Personne

17h - Grupo Os Bertussi

19h30min - Grupo italiano Le Farfalle

21h - Encerramento

Domingo, 10 de maio

9h - Missa da Paróquia Santa Cruz - Palco principal

9h30min - Encontro de Chevetteiros

10h - Receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

10h - Esquete teatral cultural com Nono Bepin

10h às 17h - Oficina com o Clube de Xadrez Farroupilha Capivaras da Serra

11h - Esquete teatral cultural com Neno e Nena

11h - Coral Anima D’Itália

11h30min às 13h30min - Almoço típico no salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano

12h - Grupo Folclórico Italiano Nei Tempi Del Filó

13h - Grupo Vocal Allegro

13h30min - Esquete teatral com mascote Genaro

14h - Esquete teatral cultural com Vovó Dodô

14h30min - Humorista Chico, o vendedor raiz

15h - Esquete teatral cultural com Grupo Ueba

16h - Grupo Ragazzi Dei Monti

16h - Esquete teatral cultural com Cia Espícula

19h - Grupo Italiano Sogni D'Itália

20h - Encerramento

Sexta-feira, 15 de maio

14h - Oficina de artesanato

16h - Abertura do evento

17h - Grupo Folclórico Italiano Nanni

18h - Grupo Folclórico Italiano Nei Tempi Del Filó

19h - Família Ávila

20h30min - Ângela Carminatti e Grupo

22h - Encerramento

Sábado, 16 de maio

10h - Abertura do evento com receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

10h - Esquete teatral cultural com Nono Bepin

12h30min - Coral Imigrantes de Caxias do Sul

13h - Esquete teatral cultural com Vovó Dodô

13h30min - Esquete teatral com mascote Genaro

13h30min - Coral Canarinhos da Serra de Vila Jansen

14h às 17h - Atividade Emater Workshop - "Transformando tradição em negócio sustentável na agroindústria"

15h - Esquete teatral cultural com Neno e Nena

15h - Carol Gobbato e Grupo

17h - Banda Porto do Som

17h - Esquete teatral cultural italiano com Cia Espícula

19h30min - Musicale Kremony

21h - Encerramento

Domingo, 17 de maio

8h - Encontro de Carros Antigos do Classic Car Club de Farroupilha

8h30min - Abertura do evento com receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

9h - Missa da Paróquia Santa Cruz - Palco principal

9h30min - Receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó

10h - Esquete teatral cultural com Nono Bepin

11h - Coral infantojuvenil Canarinhos de Farroupilha

11h - Esquete teatral cultural com Neno e Nena

11h30min às 13h30min - Almoço Típico no salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano

12h - Coral IL Romano

12h30min - Esquete teatral com mascote Genaro

13h - Esquete teatral cultural com Vovó Dodô

13h30min - Grupo de dança italiana Fare Amicci

14h às 17h - Atividade Emater Workshop - "Transformando tradição em negócio sustentável na agroindústria"

14h - Esquete teatral cultural com Cia Espícula

14h30min - Grupo Girotondo

16h30min - Musical JM

19h - Robson Gervasoni e Grupo

20h - Encerramento















