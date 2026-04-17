Gastronomia típica e intensa programação cultural: o que esperar do Entrai, que começa no dia 8 de maio, em Farroupilha

O 22º Encontro das Tradições Italianas (Entrai) foi lançado na noite desta quinta-feira (16), em Farroupilha, com apresentação da programação e das principais novidades da edição deste ano. A festa ocorre nos dias 8, 9, 10 e 15, 16 e 17 de maio, na Praça da Imigração Italiana, em Nova Milano, com entrada gratuita. O lançamento foi realizado em formato de filó italiano, com partilha de pratos típicos entre os participantes.
Considerada a principal festa de Farroupilha em 2026, o Entrai terá mudanças na estrutura e ampliação do espaço. Segundo o prefeito Jonas Tomazini, a área coberta será maior do que em anos anteriores, com a inclusão da rua lateral da igreja no perímetro do evento.
— Ano passado foi bastante movimentado porque a gente teve as nossas duas principais festas, o Entrai e a Fenakiwi, ocorrendo praticamente no mesmo período, além das comemorações dos 150 anos da imigração italiana. Neste ano, o Entrai chega com uma certa exclusividade como a maior festa do município, e isso permite que as pessoas possam aproveitar com mais calma essa edição — afirmou.
Sobre as mudanças, o prefeito destaca a limitação física da área, mas reforça a busca por melhorias na estrutura.
— Teremos mudanças estruturais na área coberta, que vai ficar maior do que nos anos anteriores. A gente sabe que não tem muito mais o que crescer ali em Nova Milano, mas ao mesmo tempo entende que o Entrai precisa ser realizado naquele espaço, que é onde chegaram as primeiras famílias de imigrantes italianos, em 1875 — disse.
A programação prevê cerca de 30 atrações culturais, com foco na valorização da cultura italiana. Entre os destaques estão apresentações musicais, missas, jogos coloniais e encontros tradicionais, como o de carros antigos.
A feira contará com mais de 20 expositores e 20 agroindústrias, além da participação de vinícolas e cervejarias. A gastronomia típica é um dos principais atrativos, com produtos como polenta, grostoli e pratos preparados por entidades locais.
De acordo com Tomazini, a expectativa é repetir o público da edição anterior, que reuniu cerca de 30 mil pessoas.
— Se a gente conseguir repetir esse público, ou até mesmo chegar novamente nessa marca, já é uma boa expectativa para 2026. A gente percebe um crescimento ao longo dos anos, tanto do público quanto da estrutura, o que mostra a consolidação do Entrai no calendário — projeta.
O prefeito também ressaltou o impacto do Entrai no turismo e na economia local, indicando que o evento vai além dos dias de realização.
— O Entrai acaba sendo um convite para conhecer outros atrativos de Farroupilha, como o Santuário de Caravaggio, o Salto Ventoso, os roteiros de enoturismo e até o turismo de aventura e as ciclovias que vêm crescendo no município — afirma.
Realizado em Nova Milano, local considerado marco da chegada dos primeiros imigrantes italianos na região, o Entrai mantém o foco na valorização da cultura, da fé e das tradições comunitárias.
— É uma festa comunitária, que valoriza a fé, a família e o trabalho, e que conta com o envolvimento direto da comunidade de Nova Milano e de diversas entidades para acontecer — concluiu o prefeito.
Confira a programação completa do 22° Entrai
Sexta-feira, 8 de maio
- 10h - Abertura do evento
- 11h45min - Transmissão ao vivo do Jornal do Almoço da RBS TV Serra
- 14h - Oficina de Artesanato
- 16h30min - Receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
- 17h - Banda Municipal Cinquentenário de Farroupilha
- 17h30min - Esquete teatral cultural com Nono Bepin
- 18h - Esquete teatral com mascote Genaro
- 18h - Cerimônia de abertura oficial do 22º Entrai
- 19h30min - EMEF Santa Cruz apresenta: Le conquiste della nostra gente: mãos que construíram, histórias que prosperam
- 20h30min - Tenor Dirceu Pastori
- 22h - Encerramento
Sábado, 9 de maio
- 10h - Abertura do evento com receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
- 10h - Esquete teatral cultural com Nono Bepin
- 10h às 17h - Oficina com o Clube de Xadrez Farroupilha Capivaras da Serra
- 11h - Grupo Folclórico Italiano Nanni
- 12h - Coral São Brás
- 12h30min - Esquete teatral com mascote Genaro
- 13h - Esquete teatral cultural com Grupo Ueba
- 13h - Grupo de dança Ballo D’Italia
- 14h - Campeonato de Quatrilho
- 14h - Esquete teatral cultural com Vovó Dodô
- 14h - Cia Garagem de Teatro com a peça ‘’De Que Gente Tu É ‘’
- 15h - Esquete teatral cultural com Neno e Nena
- 15h30min - Grupo de filó Felice Personne
- 17h - Grupo Os Bertussi
- 19h30min - Grupo italiano Le Farfalle
- 21h - Encerramento
Domingo, 10 de maio
- 9h - Missa da Paróquia Santa Cruz - Palco principal
- 9h30min - Encontro de Chevetteiros
- 10h - Receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
- 10h - Esquete teatral cultural com Nono Bepin
- 10h às 17h - Oficina com o Clube de Xadrez Farroupilha Capivaras da Serra
- 11h - Esquete teatral cultural com Neno e Nena
- 11h - Coral Anima D’Itália
- 11h30min às 13h30min - Almoço típico no salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano
- 12h - Grupo Folclórico Italiano Nei Tempi Del Filó
- 13h - Grupo Vocal Allegro
- 13h30min - Esquete teatral com mascote Genaro
- 14h - Esquete teatral cultural com Vovó Dodô
- 14h30min - Humorista Chico, o vendedor raiz
- 15h - Esquete teatral cultural com Grupo Ueba
- 16h - Grupo Ragazzi Dei Monti
- 16h - Esquete teatral cultural com Cia Espícula
- 19h - Grupo Italiano Sogni D'Itália
- 20h - Encerramento
Sexta-feira, 15 de maio
- 14h - Oficina de artesanato
- 16h - Abertura do evento
- 17h - Grupo Folclórico Italiano Nanni
- 18h - Grupo Folclórico Italiano Nei Tempi Del Filó
- 19h - Família Ávila
- 20h30min - Ângela Carminatti e Grupo
- 22h - Encerramento
Sábado, 16 de maio
- 10h - Abertura do evento com receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
- 10h - Esquete teatral cultural com Nono Bepin
- 12h30min - Coral Imigrantes de Caxias do Sul
- 13h - Esquete teatral cultural com Vovó Dodô
- 13h30min - Esquete teatral com mascote Genaro
- 13h30min - Coral Canarinhos da Serra de Vila Jansen
- 14h às 17h - Atividade Emater Workshop - "Transformando tradição em negócio sustentável na agroindústria"
- 15h - Esquete teatral cultural com Neno e Nena
- 15h - Carol Gobbato e Grupo
- 17h - Banda Porto do Som
- 17h - Esquete teatral cultural italiano com Cia Espícula
- 19h30min - Musicale Kremony
- 21h - Encerramento
Domingo, 17 de maio
- 8h - Encontro de Carros Antigos do Classic Car Club de Farroupilha
- 8h30min - Abertura do evento com receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
- 9h - Missa da Paróquia Santa Cruz - Palco principal
- 9h30min - Receptivo cultural italiano com os grupos Nanni e Nei Tempi Del Filó
- 10h - Esquete teatral cultural com Nono Bepin
- 11h - Coral infantojuvenil Canarinhos de Farroupilha
- 11h - Esquete teatral cultural com Neno e Nena
- 11h30min às 13h30min - Almoço Típico no salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano
- 12h - Coral IL Romano
- 12h30min - Esquete teatral com mascote Genaro
- 13h - Esquete teatral cultural com Vovó Dodô
- 13h30min - Grupo de dança italiana Fare Amicci
- 14h às 17h - Atividade Emater Workshop - "Transformando tradição em negócio sustentável na agroindústria"
- 14h - Esquete teatral cultural com Cia Espícula
- 14h30min - Grupo Girotondo
- 16h30min - Musical JM
- 19h - Robson Gervasoni e Grupo
- 20h - Encerramento