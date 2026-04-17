Cultura e Lazer

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Gastronomia típica e intensa programação cultural: o que esperar do Entrai, que começa no dia 8 de maio, em Farroupilha

22ª edição do evento terá seis dias de atividades em Nova Milano, com feira, shows, participação de agroindústrias e expectativa de repetir público do ano passado

Pablo Ribeiro

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