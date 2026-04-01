Galeria de Caxias do Sul vai expor parte do acervo de uma das coleções particulares mais importantes do Brasil

A mostra apresenta 28 telas do acervo particular de José Antonio e Hieldis Martins. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Galerias de arte não costumam se assemelhar a uma residência. Geralmente, são espaços neutros, porque é preciso deixar que as obras apareçam. Afinal de contas, o destaque são as pinturas, as esculturas, as gravuras, ou quaisquer outras manifestações artísticas.

Contudo, há casas que abrigam um grande número de obras, como é o caso da residência do casal José Antonio e Hieldis Martins, reconhecidos colecionadores de arte. Anualmente, o casal separa parte desse acervo para ser exibido ao público. É o que vai ocorrer a partir desta quarta-feira (1º), às 19h, na Galeria Gerd Bornheim, em Caxias do Sul.

O título da exposição O Que Ainda Não Foi Visto foi sugerido por Hieldis Martins, que convidou o jornalista e pesquisador de arte, Ademar Roberto Sebben, para ser o curador.

— Estavam lá em casa essas obras, todas lindas, e não haviam sido vistas. Por isso, temos esse título da exposição para podermos fazer, futuramente, as partes 2, 3 e 4 desse acervo — brinca Hieldis.

— Até porque são 300 obras, né? — questiona Sebben.

— Catalogadas são 306 — responde Hieldis, contando que ainda existem outras obras por serem catalogadas.

Entre os destaques da exposição, duas telas chamam a atenção de quem entra na Galeria Gerd. São os retratos dos colecionadores, Hieldis e José Antonio, pintados pelo mineiro Carlos Bracher, 85 anos.

— Foi muito interessante. O Zé Antonio posou para o Bracher e foi espetacular. Ele faz um desenho, um esboço, antes de pintar. Depois, quando pinta é com pinceladas firmes e duras, parece que não vai sair nada. O Bracher pinta ouvindo música clássica, num volume altíssimo. Quem assistiu a essa cena, dele pintando o Zé Antonio, chorou, porque foi muito potente — conta Hieldis.

A respeito da obra de Bracher, o poeta e crítico de arte, Ferreira Gullar, escreveu: "Não há em Bracher esse compromisso de fidelidade à realidade objetiva, com suas relações de volume e espaço, de cor e sensação luminosa. Muito pelo contrário, os motivos que pinta são pretextos para a aventura pictórica(visionária?), para o mergulho num universo indeterminado de formas e luzes, de onde surgirá o quadro, a obra de arte, que é o mundo transfigurado".

Exposição tem obras de importantes pintores brasileiros

Além de telas de Bracher — um dos únicos pintores ainda vivos com telas à mostra na exposição — O Que Ainda Não Foi Visto tem também obras da paulista Anita Malfatti (1889 - 1964), a musa do modernismo brasileiro; do ítalo-brasileiro Alfredo Volpi (1896 - 1988), considerado pela crítica como um dos mais importantes da segunda geração do modernismo; do carioca Heitor dos Prazeres (1898 - 1966), que além de pintor, participou da fundação das primeiras escolas de samba; do paulista Ado Malagoli (1906 - 1994), que morreu em Porto Alegre, onde batiza o Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Margs) com seu nome; e do pernambucano Cícero Dias (1907 - 2003), que está sepultado no lendário cemitério de Montparnasse, em Paris, na França.

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Agora, levar parte dessa coleção de obras raras de casa para uma galeria, mais do que revelar esse precioso acervo, para Hieldis, essa iniciativa ganha mais significado quando os estudantes caxienses visitam a exposição.

É por isso que, nesse ano, a colecionadora se reuniu com as secretárias da Educação e da Cultura, Marta Fattori e Tatiane Frizzo, respectivamente, para que elas garantissem que o transporte dos alunos estaria assegurado, facilitando o acesso deles à Galeria Gerd Bornheim.

— Todos os anos ficávamos numa ansiedade danada: “Vai ter ônibus?”, “Não vai ter ônibus?”. Era um desespero! Esse ano não ficaremos ansiosos, porque conseguimos o transporte por intermédio das secretárias — conta Hieldis.

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