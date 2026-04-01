Cultura e Lazer

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Galeria de Caxias do Sul vai expor parte do acervo de uma das coleções particulares mais importantes do Brasil

Entre os destaques da exposição "O Que Ainda Não Foi Visto", estão obras de Anita Malfatti, Alfredo Volpi, Heitor dos Prazeres, Ado Malagoli e Cícero Dias

Marcelo Mugnol

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