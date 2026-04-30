Frango assado, vodka premium e mais: veja os pedidos de camarim de Simone Mendes em Caxias

A cantora Simone Mendes vem a Caxias do Sul neste domingo (3) para a primeira apresentação na cidade sem a antiga parceira de dupla. Em 2017, ela esteve em Caxias ao lado de Simaria, antes da separação que marcou uma nova etapa na carreira. Desta vez, o show ocorre às 20h, nos pavilhões da Festa da Uva, com ingressos ainda disponíveis a partir de R$ 80 (mais taxas).