Frango assado, vodka premium e mais: veja os pedidos de camarim de Simone Mendes em Caxias

A cantora Simone Mendes vem a Caxias do Sul neste domingo (3) para a primeira apresentação na cidade sem a antiga parceira de dupla. Em 2017, ela esteve em Caxias ao lado de Simaria, antes da separação que marcou uma nova etapa na carreira. Desta vez, o show ocorre às 20h, nos pavilhões da Festa da Uva, com ingressos ainda disponíveis a partir de R$ 80 (mais taxas).
Nos bastidores, a estrutura segue o padrão de grandes turnês nacionais. O camarim prevê uma lista variada de bebidas — de café (considerado indispensável) e água a refrigerantes e energéticos — além de itens em “standby”, como whisky e vodka premium, caso solicitados. No cardápio, refeições para seis pessoas incluem desde churrasco de picanha e frango assado até frutas frescas e doces finos.
Bebidas:
- 1 Garrafa de café quente, não adoçado (indispensável)
- 1 Garrafa de água quente (indispensável)
- 6 Latas de refrigerante Coca-cola (normal)
- 6 Latas de refrigerante Coca-cola sem açúcar
- 6 Latas de refrigerante Guaraná (Antártica) sem açúcar
- 4 Garrafas de H2O
- 3 Sucos
- 10 Unidades água mineral com gás (Indaiá, Cristal e Schin)
- 1 Fardo de água mineral natural (Indaiá, Cristal e Schin)
- 1 Fardo de água mineral gelada (Indaiá, Cristal e Schin)
- 1 Litro de Whisky (Old Par ou Black Label) Standby – Se a artista pedir
- 1 Vodka Premium (Ciroc / Belvedere ou similar) Standby – Se a artista pedir
- 4 Cocos gelados
- 6 Latas de Energéticos Red Bull sem açúcar
Alimentos (para servir seis pessoas)
- Frango assado inteiro
- 1 Porção de mandioca cozida
- Churrasco de picanha
- Arroz branco
- Docinhos finos variados (estilo trufa)
- Cesta de frutas frescas (lavadas e embaladas): maçã nacional, banana prata, peras, uvas sem semente, mamões papaia bem maduros
- Adoçante
- Sachês de açúcar
- Sachês de sal
- Azeite Gallo
- Chiclete Trident – sabores variados
Programe-se
- O quê: show da cantora Simone Mendes.
- Quando: domingo (3), às 20h.
- Onde: Pavilhões da Festa da Uva (Rua Ludovico Cavinato, 1.431 - bairro Nossa Sra. da Saúde - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 80 (+taxas), à venda na plataforma Minha Entrada.