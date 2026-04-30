Frango assado, vodka premium e mais: veja os pedidos de camarim de Simone Mendes em Caxias

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Garrafas de café e água quente são os itens indispensáveis da lista da cantora que se apresenta domingo nos pavilhões da Festa da Uva

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