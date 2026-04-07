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Formado por artistas caxienses, projeto Caminhos da Arte leva teatro gratuito a escolas e instituições durante o mês de abril

Iniciativa do Coletivo Vegalianos irá passar por Venâncio Aires, Bom Princípio e Feliz

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