Formado por artistas caxienses, projeto Caminhos da Arte leva teatro gratuito a escolas e instituições durante o mês de abril

Coletivo Vegalianos conta com os artistas Gio & Doug, Gabriel Zeni e Aline Tanaã Douglas Trancoso / Divulgação

O Coletivo Vegalianos, formado por artistas caxienses, realiza ao longo de abril mais uma etapa da circulação teatral Caminhos da Arte, com apresentações gratuitas em Venâncio Aires, Bom Princípio e Feliz (confira o calendário no final da matéria). O projeto leva espetáculos a escolas públicas, Apaes, centros de convivência e clubes de mães, ampliando o acesso ao teatro em diferentes regiões do Estado.

A programação reúne as montagens Histórias para Voar, Criando e Contando e o monólogo Khaleh, com atuação de artistas do coletivo, formado por Aline Tanaã, Gabriel Zeni e a dupla Gio & Doug. Cada espetáculo é voltado a um público específico, propondo experiências que combinam contação de histórias, música, teatro físico e manipulação de objetos.

Em Venâncio Aires, as apresentações ocorrem nesta semana, enquanto Bom Princípio e Feliz recebem a circulação na segunda quinzena de abril. O projeto integra um roteiro mais amplo, que contempla sete cidades gaúchas e já soma mais de mil espectadores desde o início, em março.

O projeto é financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com apoio do Instituto Cultural Taru.

Calendário de apresentações

09/04, 10h30 e 14h: Escola Estadual Crescer – Venâncio Aires – “Histórias para Voar”

09/04, 19h: Clube de Mães São Judas Tadeu – Venâncio Aires – “Khaleh”

10/04, 10h: Apae Venâncio Aires – “Criando e Contando”

16/04, 10h30 e 14h: Escola Estadual Pio XII – Bom Princípio – “Histórias para Voar”

17/04, 10h: Apae Feliz – “Criando e Contando”

17/04, 10h: Escola Estadual Pio XII – Bom Princípio – “Khaleh”