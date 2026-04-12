Festival do Grostoli encerra sua quinta edição com um milhão de unidades vendidas, em Garibaldi

Evento contou com bom público na tarde deste domingo, que marcou o encerramento após três dias William Cabral / Divulgação

Com 80 mil visitantes ao longo de três dias,o Festival do Grostoli encerrou neste domingo a sua quinta edição, em Garibaldi. A organização estima que cerca de um milhão de unidades da iguaria típica do município e da região da imigração italiana tenham sido comercializadas. A venda de garrafas de vinhos, sucos e espumantes alcançou 6 mil unidades.

Mais uma vez, o evento também se mostrou um exemplo de união entre os moradores em torno da tradição, reunindo quinze comunidades que se engajaram na produção do doce. Além da receita clássica, a quinta edição também apostou em novidades, como a versão agridoce com salame misturado na massa.

Ao longo de três dias, cerca de um milhão de grostolis foram comercializados. William Cabral / Divulgação

Além da culinária saborosa, o público também pôde desfrutar de uma variedade de opções de bebidas, com a participação de vinícolas e cervejarias artesanais da região. A programação musical também foi destaque, com uma seleção que valorizou talentos locais nos mais diversos gêneros, do folclore italiano ao rock, passando pelo samba e pelo sertanejo. O show de encerramento ficou por conta da banda Destilaria Corleone, que subiu ao palco por volta das 16h30min.

Destilaria Corleone animou o público na tarde de domingo William Cabral / Divulgação

O evento é uma realização do Grupo RBS e da prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.

- O Festival do Grostoli reuniu moradores e visitantes em uma celebração que valoriza a cultura local. Feito pelas comunidades, o evento já está consolidado no calendário da cidade e se destaca pela forte participação do público. A presença do Grupo RBS reforça a proximidade com a comunidade e o apoio a iniciativas que fortalecem a identidade regional - destaca Tatiane Zandavalli, produtora de eventos do Grupo RBS Serra.







