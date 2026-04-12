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Festival do Grostoli encerra sua quinta edição com um milhão de unidades vendidas, em Garibaldi

Organização estima que oitenta mil pessoas tenham passado pelo evento, realizado em frente à Igreja Matriz

Andrei Andrade

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