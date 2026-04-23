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Festa em Caxias do Sul aposta em hits dos anos 2000 e espaços com cadeiras para conquistar a geração millennial

O evento ocorre neste sábado (25). Os ingressos ainda estão disponíveis a partir de R$ 20

Renata Oliveira Silva

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