Festa em Caxias do Sul aposta em hits dos anos 2000 e espaços com cadeiras para conquistar a geração millennial

Registros da segunda edição da "Festa Adulta" em Caxias do Sul. William Cabral / Divulgação

Chegou na fase da vida em que só vai em festas se tiver lugar para descansar? Que comecem cedo e com hits dos anos 2000? Pensando nisso, o Zero54, em Caxias do Sul, realizar neste sábado (25), a partir das 22h, a Festa Adulta do Cortex. No evento, só será permitida a entrada de maiores de 21 anos. Os ingressos ainda estão disponíveis por R$ 20 (+taxas).

Conforme um dos sócio-proprietários do Zero, Gustavo Gazzola, o evento já está na terceira edição e é uma parceria com a casa de eventos porto-alegrense Cortex. Contudo, diferente da temática da Capital que é focada somente na geração millennial (1981 a 1996), em Caxias, o público é acima de 21 anos para atender tanto a clientela fiel da Zero quanto os "30+".

— O Zero já faz festas para maiores de 21 anos há algum tempo, mas como somos parceiros do pessoal da Cortex, resolvemos trazer a Festa Adulta para cá. A primeira edição não teve tanto sucesso por ter sido perto do Carnaval, mas a segunda, em março, lotou. Teve um giro de umas 500 pessoas e veio até um grupo de senhoras, mas a média de idade ficou entre 30 e 40 anos. Tinha poucos jovens, acabei vendo clientes do Zero de 2016 que não vinham há muito tempo. Com isso, vimos que é uma geração que está muito desatendida na cidade — avalia Gazzola.

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O sócio-proprietário da Zero também explica os dois conceitos que definem a Festa Adulta: na pista, hits dos anos 2000 para o público millennial e, fora dela, espaços com cadeiras e mesas para o público relaxar e conversar.

— Hoje, 90% das festas de Caxias são baseadas em funk, mas a nossa quase não toca funk e se toca, é aquele Furacão 2000. É uma festa mais eclética. Mas também entra todo o outro lado que os millennials procuram, uma festa com um lugarzinho para sentar, trocar uma ideia, mais de boas, não sendo só pista — explica.

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