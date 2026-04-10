Cultura e Lazer

Investigações poéticas
Notícia

Exposições do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, estabelecem diálogo entre tempo e memória

“Vazios no tempo”, de Verlu Macke e “AtRito”, Coletivo Estúdio Rito abrem para visitação nesta sexta-feira (10), permanecendo em cartaz até o dia 30 de abril. A classificação indicativa é livre e a entrada é franca.

Marcelo Mugnol

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