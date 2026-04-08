Espetáculo teatral "O Cavaleiro e o Dragão do Tempo" inicia circulação neste final de semana em Caxias do Sul

A circulação do espetáculo prevê oito apresentações gratuitas em espaços públicos da cidade. Gio Boff / Divulgação

Inicia-se neste final de semana em Caxias do Sul a circulação do espetáculo teatral O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, do Grupo Ueba. No sábado (11), às 16h, a peça será exibida no Centro Cultural Moinho da Cascata e, no domingo (12), será a vez do Parque dos Macaquinhos, também às 16h.

A circulação do espetáculo prevê oito apresentações gratuitas em espaços públicos da cidade, como parques, praças e áreas de lazer, ao longo do primeiro semestre. O projeto itinerante também irá contemplar espaços como a Praça Dante Alighieri, o estacionamento da UCS, a Feira Maesa Cultural, o Centro de Artes e Esportes Unificados Cidade Nova (CEU) e o pátio da Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo.

A montagem, escrita e dirigida por Jonas Piccoli e interpretada pela trupe do Grupo Ueba, foi idealizada para espaços ao ar livre, apresentando uma trupe de circo-teatro que tem a missão de contar a história de um cavaleiro que luta para derrotar Chronos, o Dragão do Tempo. Ao longo da jornada, o cavaleiro enfrenta julgamentos e usa uma armadura para se proteger. Para não ser devorada pelo implacável Dragão do Tempo, a trupe precisa contar a história para manter-se viva.

O espetáculo foi produzido com recursos do Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral de Caxias do Sul de 2023. O projeto de circulação da montagem é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul (LIC).

Agende-se