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Espetáculo teatral "O Cavaleiro e o Dragão do Tempo" inicia circulação neste final de semana em Caxias do Sul

No sábado (11), a peça será encenada no Moinho da Cascata e, no domingo (12), no Parque dos Macaquinhos

Gabriela Alves

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