Escritor Itamar Vieira Júnior estará em Caxias do Sul em maio para encontro aberto ao público no Teatro Sesc 

Itamar Vieira Júnior visita Caxias do Sul pela segunda vez. Em 2024, ele foi um dos autores convidados na Feira do Livro. Eduardo Fernandes/Feira do Livro Porto Alegre / Divulgação

Ainda tem ingressos disponíveis para o encontro com Itamar Vieira Júnior em Caxias do Sul. O autor baiano passará por diversas cidades gaúchas pelo Circuito Sesc de Literatura e desembarca na Serra gaúcha no sábado, dia 9 de maio, às 19h30min.

As entradas para participar do encontro podem ser retiradas gratuitamente no SAC do Sesc ou pelo site oficial. Durante o encontro, que será no Teatro Sesc Caxias do Sul, o autor irá conduzir o público em uma imersão pelas diferentes camadas culturais do país a partir do tema "Ficção ou Realidade?".

Vieira irá abordar seu processo criativo, assim como vivências artísticas que ampliaram sua visão do Brasil e das diferentes expressões culturais.

Autor do romance Torto Arado e vencedor de diversos prêmios como o LeYa (2018), Jabuti (2020), Oceanos (2020) e Montluc Résistance et Liberté (2024), Vieira é um dos escritores que despontou na literatura contemporânea brasileira.

Esta é a segunda vez que ele passa pela cidade, sendo um dos convidados na Feira do Livro de 2024. Além de Caxias do Sul, estará em Porto Alegre, Esteio, Gravataí, Novo Hamburgo, Erechim, Santa Maria e Montenegro.

SERVIÇO:

O que: Circuito Sesc de Literatura, com Itamar Vieira Júnior

Quando: sábado, dia 9 de maio, às 19h30min

Onde: Teatro Sesc Caxias do Sul - Rua Moreira César, 2.462, bairro Pio X, Caxias do Sul