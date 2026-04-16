Cultura e Lazer

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Notícia

Escritor Itamar Vieira Júnior estará em Caxias do Sul em maio para encontro aberto ao público no Teatro Sesc 

Autor de "Torto Arado" irá abordar processos criativos da escrita e fará uma imersão pelas diferentes camadas culturais do país  

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS