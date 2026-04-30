"É para cantar junto do começo ao fim", promete Simone Mendes sobre show em Caxias do Sul

Simone garante repertório recheado de hits no show deste domingo (3), em Caxias do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

"É para cantar junto do começo ao fim". Essa é a promessa da nova cantora solo do momento, Simone Mendes. Ela se apresenta em Caxias do Sul neste domingo (3), às 20h, nos Pavilhões da Festa da Uva. Os ingressos ainda estão disponíveis a partir de R$ 80 (+taxas).

Essa será a primeira vez em que Simone vem sozinha para Caxias. Em 2017, ela se apresentou com a sua antiga dupla, Simaria.

— Eu já tive a oportunidade de sentir o carinho do público de Caxias do Sul e sei o quanto eles são especiais. Voltar agora em carreira solo é muito significativo para mim, estou animada para viver esse momento e receber todo esse carinho do público — confidencia Simone.

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Trazendo hits como a P do Pecado, em parceria com o grupo de pagode Menos É Mais, Erro Gostoso e Dois Fugitivos, Simone promete agitar o público serrano.

— Podem esperar muita emoção, muita música boa e aquela entrega que eu sempre faço no palco. É um show para cantar junto do começo ao fim! Não vão faltar sucessos da minha carreira e músicas novas que estão performando super bem nas plataformas como Direitos Iguais e Pé e Abismo. Vai ser uma noite muito especial.

Ainda sobre sua carreira solo, a cantora sertaneja revela diz estar atravessando um momento especial.

— A carreira solo me trouxe muito aprendizado, amadurecimento e liberdade artística. E, graças a Deus, tem superado, sim, as minhas expectativas. Eu me sinto muito realizada e feliz com tudo que estou vivendo — reflete.

Quanto aos planos para o futuro, Simone revela que está se preparando para um novo projeto.

— Agora estou focada no DVD O Melhor de Mim, que está sendo lançado ao longo do ano, com um repertório que eu amo muito. E já na próxima semana, dia 7, eu gravo um novo projeto, com participações mais do que especiais. Tenho certeza que vai emocionar muito o público. Estou muito feliz e cheia de planos.

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