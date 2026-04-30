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"É para cantar junto do começo ao fim", promete Simone Mendes sobre show em Caxias do Sul

Apresentação marca estreia da artista em carreira solo na cidade. No repertório, canções do álbum "Cintilante" entre outros sucessos. Ainda há ingressos disponíveis a partir de R$ 80

Renata Oliveira Silva

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