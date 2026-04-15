Documentário aborda a adaptação cultural e o enfrentamento ao preconceito de quem trocou o nordeste do país pela Serra gaúcha

A estreia do documentário "Olha eu Aqui! Nordestinas na Serra Gaúcha" vai ser nesta quarta-feira (15), na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. Arte de Erich Ruffato / Divulgação

Um dos principais símbolos de Caxias do Sul é o Monumento Nacional ao Imigrante, no bairro Petrópolis. Sob um alto pedestal erguido às margens da BR-116, um casal de imigrantes observa o infinito horizonte a partir da Av. Júlio de Castilhos, que cruza a cidade de leste a oeste. Esse mítico símbolo da imigração ajuda a contar as histórias desde o passado e que, certamente, vão se intensificar futuro afora. Histórias de quem escolheu, pelos mais diversos motivos, assentar-se nessa terra para cultivar sua vida e frutificar.

Inspirado por esse símbolo — e por tantas travessias, que de alguma forma reconstituem sua migração — o jornalista, escritor e cineasta Nivaldo Pereira, baiano de nascimento e caxiense de coração, exibe pela primeira vez nesta quarta-feira o documentário Olha eu Aqui! Nordestinas na Serra Gaúcha. Vai ser na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. Sessões às 18h30min e 20h30min.

Na grande tela, Antonia Silva de Jesus, Maria de Fátima da Silva, Ticiane Freitas da Silva Gadelha, Rosilene das Chagas Rodrigues e Gilca Santana Pires compartilham com o espectador suas jornadas a partir do nordeste do Brasil até a Serra gaúcha, região nordeste ao sul do país.

Nesse movimento migratório, de atravessar esse país de dimensão continental, as protagonistas contam como se adaptaram às novas realidades cultural, comportamental e climática. A baiana Antonia diz que ficou chocada em ver como as mulheres andam alinhadas por aqui, usando salto alto em qualquer ocasião. Gilca, também baiana, revela que ao chegar em Caxias foi morar na casa da sogra e passou um sufoco danado porque não entendia o Talian. Essa confusão com a linguagem também é compartilhada pela maranhense Rosilene, que brinca: “estranhei esse palavreado de vocês”.

Há uma sutil diferença entre os sotaques baiano, cearense, maranhense e pernambucano, que colorem o documentário com matizes multiculturais. Mesma diversidade, aliás, que se encontra hoje em dia, caminhando por Caxias do Sul, cidade que há muito tempo deixou de ter apenas uma forma de falar, uma tonalidade e uma só origem.

Enraizado, o preconceito por aqui ainda reverbera e ganha as manchetes Brasil afora

Apesar dessa pluralidade, contudo, todas as mulheres retratadas no documentário contam que sofreram (e ainda sofrem) preconceito. Seja pela cidade de origem, pela cor da pele e até mesmo pelo sotaque. Inclusive, citam o caso do vereador Sandro Fantinel, que ao falar do resgate dos trabalhadores em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, fez referência à contratação de baianos para atuar na vindima. Na sessão da Câmara de Vereadores, em 28 de fevereiro de 2023, Fantinel disse:

— Com os baianos, que a única cultura que têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema.

No documentário, Gilca, critica a postura do vereador:

— Aquela fala foi muito pesada, não só para os baianos, mas para todos nós nordestinos e imigrantes, que chegamos aqui para trabalhar, e trabalhar muito — afirma.

O ponto de vista é compartilhado por Antonia, também baiana.

— Poxa vida, depois de passar tudo que passei aqui, ainda ter de ouvir isso de um vereador?! Pô, cara!

Ver isso no telão do cinema expõe ainda mais as chagas que marcam essa região, desde a típica frieza (das relações) ao preconceito (com quem é diferente). Apesar disso (e como antídoto), as nordestinas enfatizam como encontraram aqui um terreno fértil para semear, cultivar e colher frutos para a posteridade.

Do alto do monumento, o casal de imigrantes continua acreditando na coexistência multicultural desprovida de toda forma de obstáculo. Que assim seja, tendo como inspiração a versão de Mérica Mérica, música do folclore italiano, transformada pelo instrumentista caxiense Beto Scopel em coco — ritmo originário do litoral nordestino brasileiro — criando uma fusão bem temperada de ritmos e culturas.

A estreia do documentário "Olha eu Aqui! Nordestinas na Serra Gaúcha" vai ser nesta quarta-feira (15), na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. Arte de Erich Ruffato / Divulgação

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