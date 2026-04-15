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Documentário aborda a adaptação cultural e o enfrentamento ao preconceito de quem trocou o nordeste do país pela Serra gaúcha

“Olha eu Aqui! Nordestinas na Serra Gaúcha” vai ser exibido nesta quarta-feira (15), na Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. Estão agendadas duas sessões gratuitas

Marcelo Mugnol

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