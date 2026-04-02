Designer de moda e pesquisador Renan Isoton abre sua primeira exposição individual no Ponto Coletivo

Isoton expõe uma seleção de desenhos, em grafite e pastel oleoso, e pinturas a óleo e acrílico, produzidos desde 2017. Obra de Renan Isoton / Divulgação

Em sua primeira exposição individual, o designer de moda e pesquisador Renan Isoton, apresenta ao público uma seleção de desenhos, em grafite e pastel oleoso, e pinturas a óleo e a acrílico, produzidos desde 2017. Com a curadoria do artista visual Nilton Dondé, Isoton trabalha com retratos, registrando pessoas e cenas com as quais mantém vínculos.

Acordes em Traço e Cor abre ao público neste sábado (2), na Galeria de Artes do Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573 - Centro). As visitações ocorrem de quartas a sábados, das 18h às 23h até o dia 25 de abril.

— A cor e o gesto sempre foram muito importantes para o meu trabalho artístico. O gesto traz espontaneidade e traduz o que não pode ser dito, o que não tem significado. Já a cor, no seu conjunto, ou seja, no seu acorde, traz a vibração, a emoção, a razão. Dessa forma, o conjunto entre gesto, cor e os personagens provoca o espectador a sentir e interpretar a relação entre si — explica o artista.

Atuante na área da moda, inclusive como coordenador do curso de bacharel em Moda na Universidade de Caxias do Sul (UCS), Renan conta que sempre gostou de retratos no sentido e de representá-los de forma genuína e particular de como percebe as pessoas.

— Sempre busquei representar meus amigos, familiares e pessoas queridas, bem como as diversas facetas do meu eu nos autorretratos — confidencia.

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Junto da graduação em Moda, Isoton estudou desenho e pintura e fez intercâmbio na Universidade do Porto, em Portugal. O artista já participou de outras exposições coletivas, mas, agora, expõe individualmente pela primeira vez. O ambiente e a curadoria foram pensados com o objetivo de proporcionar uma imersão no universo visual de sensações e sentimentos, antecipa o artista.

— Me sinto muito realizado em poder reunir uma parte do meu acervo de anos de produção. Ver o conjunto todo, contando como foi e é a minha trajetória como artistas, nas horas vagas, é algo que me motiva a seguir criando — assegura Isoton.

Neste sábado (2), para a abertura oficial, Isoton e o curador Nilton Dondé vão conduzir uma visita guiada ao público presente.

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