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Designer de moda e pesquisador Renan Isoton abre sua primeira exposição individual no Ponto Coletivo

"Acordes em Traço e Cor" pode ser conferida a partir deste sábado (4), em Caxias do Sul. Visitação até o dia 25 de abril

Gabriela Alves

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