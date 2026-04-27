Curta-metragem caxiense sobre moradores em situação de rua será exibido na Praça Dante Alighieri

Enaldo Jorge Alves Freitas (D), mais conhecido como Nego Loko, assina a produção do documentário que tem sua vida narrada como protagonista de "A Rua e a Casa". Antonio Valiente / Divulgação

As histórias de quem sobrevive nas ruas de Caxias do Sul são retratadas no curta-metragem A Rua e a Casa. Após uma sessão de pré-estreia em dezembro do ano passado, no Centro de Cultura Ordovás, dessa vez o filme será exibido no coração da cidade, na Praça Dante Alighieri.

O curta será projetado nesta terça-feira (28), às 19h, em ação que integra o Projeto LabMais do Sesc Caxias, e que faz parte do programa CineLab. O evento tem apoio também das secretarias da Cultura e do Urbanismo. A sessão é gratuita.

O filme aborda questões ligadas aos direitos humanos, à arte de rua, à visibilidade e à invisibilidade social. A produção é assinada por Enaldo Jorge Alves Freitas, mais conhecido como Nego Loko, que é também o protagonista da obra, cuja direção é do professor e cineasta Felipe Gue Martini.

O ponto de partida da produção se deu por meio de um projeto de extensão do curso de Psicologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). Durante esse período foram realizadas escutas ativas no Centro Pop Rua, serviço especializado que atua em apoio à população em situação de rua. A partir desse projeto de extensão surgiram ideias sobre a realização de oficinas sobre cinema para as pessoas que frequentam o Centro Pop Rua.

Com isso, acompanhado de Vitor Lemes, assistente técnico da FSG e responsável pelo desenho de som do curta, e de João Weber, ex-coordenador do Diversidade em Foco, projeto criado para criar diálogos nas temáticas de diversidade, as aulas começaram a ser ministradas no Cetro Pop.

— Numa dessas oficinas de escuta ativa que os estudantes de Psicologia estavam ministrando, uma pessoa que estava passando pelo Pop Rua comentou que queria fazer um filme, que queria aprender, porque dizia gostar de cinema. E o João (Weber) me perguntou o que eu achava da gente ir lá, fazer alguma atividade com eles. Então eu e o Vitor (Lemes) fomos até o local e montamos um set de filmagem como uma pequena oficina — conta Martini.

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O diretor do curta-metragem diz que nos registros realizados durante as oficinas, os alunos priorizavam contar as suas histórias nas obras que estavam produzindo.

— Tinha uma pergunta que a gente fazia sempre: "se você fosse fazer um filme, que história contaria?" E aí eles começavam a contar as histórias deles — lembra.

Após um longo processo de estruturação, as gravações realizadas durante o curso foram utilizadas no documentário, que teve início em março de 2025. A Rua e a Casa foi rodado com recursos do edital 131/24 da Lei Complementar 195/22, Lei Paulo Gustavo (LPG).

Por que Nego Loko é o protagonista do curta?

Após morar na rua durante 10 anos, Nego Loko decidiu se tornar um militante dos direitos humanos criando um canal no YouTube, o Ouse Crer. Com os recursos tecnológicos possíveis, ele registra os contextos das pessoas que em situação de rua, suas histórias e vivências.

— O Nego Loko não é só um personagem. Ele também é o produtor-executivo do filme. Tanto que o filme foi inscrito no nome dele. Ele é o proponente também do projeto. Então, ele trabalhou desde o início com a gente — revela Martini.

Há seis anos, Nego Loko se vê longe das ruas. Atualmente, trabalha como videomaker e produz itens de artesanato.

Banheiro como cenário

Um dos fatos curiosos do filme é que muitas cenas foram gravadas dentro de um banheiro, localizado na Praça Dante. O diretor destaca que o sanitário foi tratado no filme como “uma espécie de personagem” já que muitos dos relatos ao qual Nego Loko narrava haviam ocorrido ali.

— O Nego Loko trabalhava no banheiro no turno da noite e da madrugada, então ele contou para nós uma passagem da vida dele que a gente reproduziu no filme. Então acho que é muito simbólico essa presença do filme ali – explica.

Espaço democrático para compartilhar impressões e vivências

O diretor do curta comemora o convite para a exibição na praça central de Caxias como uma forma de a cultura ocupar os espaços da cidade, democratizando o acesso às produções artísticas.

— É muito importante que a arte vá até as pessoas. Eu gosto muito de exibições públicas, na rua, porque é aquela coisa inesperada. Estaremos em um espaço que não é aquele tradicional do cinema, então eu acho muito bonito, e tô muito empolgado com a ideia — celebra Martini.

Além disso, o diretor do curta-metragem enfatiza como o cinema pode ser usado para o debate de temas tão importantes para a sociedade como as pessoas em situação de rua.

— Vamos fazer a exibição (na Praça Dante) e depois conversar, dar espaço para fala. Debater esse tema sobre pessoas que estão invisibilizadas vai ser muito legal. É como se a gente estivesse amplificando essas imagens que frequentam a praça, que já estão ali e vivem naquela localidade e que no dia a dia, a gente passa e não vê, ou finge que não vê.

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