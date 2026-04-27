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Curta-metragem caxiense sobre moradores em situação de rua será exibido na Praça Dante Alighieri

“A Rua e a Casa”, com direção de Felipe Gue Martini, aborda questões ligadas aos direitos humanos, arte de rua, visibilidade e invisibilidade social

Augusto Martins

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