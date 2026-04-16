"Croqui de um Delírio", novo livro do poeta paulista radicado em Caxias do Sul, vai ser lançado no Zarabatana

José Otávio Carlomagno lança nesta quinta-feira seu oitavo livro, "Croqui de um Delírio", viabilizado com recursos do Financiarte, lei de fomento cultual da prefeitura de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"COISA bem natural:

mudança de prescrição:

pare de tomar amoxicilina,

inicie uma criação de bactérias."

O tom sarcástico de alguns dos poemas não é ao acaso. É uma escolha pessoal do escritor paulista, radicado em Caxias do Sul, José Otávio Carlomagno, ao conduzir o leitor através do seu oitavo livro, Croqui de um Delírio. A obra, distribuída em 96 páginas, será lançada nesta quinta-feira (16), às 19h, no Zarabatana Café, que fica no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.

— Para mim, a escrita tem que ter alguma coisa que não é só narrar um fato, não é um jornal, não é uma reportagem. E quando você escreve um poema, tem condição de inventar. Eu invento palavras, coisas que não existem — assinala o autor.

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Dividido em cinco subtítulos, o livro de poemas se originou a partir da criação do título. Carlomagno recorda-se que estava em uma feira do livro, anos atrás, quando pensou que Croqui de um Delírio seria uma boa opção para batizar uma nova obra.

— Eu já tinha um dos poemas prontos e vi que encaixava muito bem com a proposta — acrescenta.

A construção não foi linear. Pelo contrário, o autor não se prende a modelos rígidos ou regras. Para ele, a escrita não deve representar um sofrimento. Leitor assíduo de Paulo Leminski e de Millôr Fernandes, Carlomagno opta por versos curtos, convidando o leitor a refletir sobre a existência, a solidão e as vicissitudes do tempo.

Com recursos do Financiarte, lei de fomento à cultura da prefeitura de Caxias do Sul, a obra terá custo especial de R$ 30 nesta quinta-feira. As ilustrações são de Ernani Carraro. Para este ano, Carlomagno prevê ainda outro lançamento: um livro infantil, cujo nome ainda é mantido em segredo.

"Croqui de um Delírio", obra do poeta José Otavio Carlomagno, é viabilizada por meio do Financiarte. Reprodução / Divulgação

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