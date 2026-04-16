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"Croqui de um Delírio", novo livro do poeta paulista radicado em Caxias do Sul, vai ser lançado no Zarabatana

Leitor de Paulo Leminski e Millôr Fernandes, José Otávio Carlomagno autografa a oitava obra de sua carreira literária nesta quinta-feira (16)

Alana Fernandes

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