"Croqui de um Delírio", novo livro do poeta paulista radicado em Caxias do Sul, vai ser lançado no Zarabatana

"COISA bem natural:
mudança de prescrição:
pare de tomar amoxicilina,
inicie uma criação de bactérias."
O tom sarcástico de alguns dos poemas não é ao acaso. É uma escolha pessoal do escritor paulista, radicado em Caxias do Sul, José Otávio Carlomagno, ao conduzir o leitor através do seu oitavo livro, Croqui de um Delírio. A obra, distribuída em 96 páginas, será lançada nesta quinta-feira (16), às 19h, no Zarabatana Café, que fica no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.
— Para mim, a escrita tem que ter alguma coisa que não é só narrar um fato, não é um jornal, não é uma reportagem. E quando você escreve um poema, tem condição de inventar. Eu invento palavras, coisas que não existem — assinala o autor.
Dividido em cinco subtítulos, o livro de poemas se originou a partir da criação do título. Carlomagno recorda-se que estava em uma feira do livro, anos atrás, quando pensou que Croqui de um Delírio seria uma boa opção para batizar uma nova obra.
— Eu já tinha um dos poemas prontos e vi que encaixava muito bem com a proposta — acrescenta.
A construção não foi linear. Pelo contrário, o autor não se prende a modelos rígidos ou regras. Para ele, a escrita não deve representar um sofrimento. Leitor assíduo de Paulo Leminski e de Millôr Fernandes, Carlomagno opta por versos curtos, convidando o leitor a refletir sobre a existência, a solidão e as vicissitudes do tempo.
Com recursos do Financiarte, lei de fomento à cultura da prefeitura de Caxias do Sul, a obra terá custo especial de R$ 30 nesta quinta-feira. As ilustrações são de Ernani Carraro. Para este ano, Carlomagno prevê ainda outro lançamento: um livro infantil, cujo nome ainda é mantido em segredo.
Programe-se!
- O quê: lançamento do livro Croqui de um Delírio, de José Otavio Carlomagno.
- Quando: quinta-feira (16), a partir das 19h.
- Onde: Zarabatana Café, localizado no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo - Caxias do Sul).
- Quanto: a obra terá custo especial de R$ 30 no dia do lançamento.