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Com mais de 2 mil livros publicados, Educs celebra 50 anos e lança concurso literário comemorativo

Criada em 1976, a Editora da UCS surgiu com o objetivo de divulgar pesquisas acadêmicas, mas acabou se tornando uma das mais longevas do mercado ao mesclar publicações da comunidade com obras escritas no ambiente universitário

Tamires Piccoli

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