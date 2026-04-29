Com Filipe Ret confirmado no line-up, Solária Festival anuncia segunda edição em Caxias do Sul

Ret volta a Caxias do Sul depois de dois anos. Andre Avila / Agencia RBS

A segunda edição do Solária Festival já tem data e atração confirmada. Será no dia 29 de agosto, nos Pavilhões da Festa da Uva. E quem já está confirmado no evento é o rapper Filipe Ret, que volta a Caxias do Sul depois de dois anos. A última vez de Ret na cidade foi na Festa da Uva em 2024, quando dividiu a noite de shows com o DJ Alok.

O carioca é um dos principais nomes do rap brasileiro atual, com hits como Amor Livre e Corte Americano. Formado em jornalismo e dono da gravadora Tudubom Records, Ret está na cena musical há mais de 15 anos como cantor e compositor e coleciona um repertório de músicas com outros nomes conhecidos pelos fãs do ritmo como L7, Xamã, MC Cabelinho, Orochi, MC Hariel e MC Kevin o Chris.