Com Filipe Ret confirmado no line-up, Solária Festival anuncia segunda edição em Caxias do Sul

A segunda edição do Solária Festival já tem data e atração confirmada. Será no dia 29 de agosto, nos Pavilhões da Festa da Uva. E quem já está confirmado no evento é o rapper Filipe Ret, que volta a Caxias do Sul depois de dois anos. A última vez de Ret na cidade foi na Festa da Uva em 2024, quando dividiu a noite de shows com o DJ Alok.
O carioca é um dos principais nomes do rap brasileiro atual, com hits como Amor Livre e Corte Americano. Formado em jornalismo e dono da gravadora Tudubom Records, Ret está na cena musical há mais de 15 anos como cantor e compositor e coleciona um repertório de músicas com outros nomes conhecidos pelos fãs do ritmo como L7, Xamã, MC Cabelinho, Orochi, MC Hariel e MC Kevin o Chris.
A pré-venda de ingressos para o Festival ocorre no dia 24 de maio, às 19h, pelo site do evento. Como ocorreu na primeira edição, o Solária promete 12 horas de música com dois palcos simultâneos. O line-up, que será divulgado pelas redes sociais, deve contar ainda com nomes do rap, trap, funk e da música eletrônica.