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Com Filipe Ret confirmado no line-up, Solária Festival anuncia segunda edição em Caxias do Sul

Evento será no dia 29 de agosto, nos Pavilhões da Festa da Uva 

Gabriela Alves

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