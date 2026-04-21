Com apresentação de campeões mundiais de tango, Semana municipal da dança começa nesta quinta em Caxias

Ricardo Astrada e Constanza Vieyto foram campeões mundiais de tango em 2022. Acervo Ballroom / Divulgação

Começa nesta quinta-feira (24) a programação da Semana Municipal da Dança 2026. A programação se estende até o dia 30 de abril com apresentações de diversos grupos, escolas e artistas de Caxias do Sul e região.

As apresentações ocorrem no Teatro Municipal Pedro Parenti e no teatro do Sesc.

Um dos destaques da programação fica por conta do espetáculo de abertura com a Noite Porteña, com os campeões mundiais de tango em Caxias do Sul.

A atração principal da noite é o casal argentino Ricardo Astrada e Constanza Vieyto, campeões mundiais de tango em 2022 e reconhecidos internacionalmente pela excelência e elegância no estilo tradicional da dança argentina. A apresentação traz ao público a essência da cultura porteña, combinando técnica, emoção e musicalidade em cena.

O espetáculo é uma realização da Ballroom Espetáculos e Produção de Dança. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos diretamente na Casa da Cultura.

A programação tem como objetivo promover um encontro entre os profissionais locais responsáveis por fomentar a dança enquanto linguagem artística, fonte de renda e promotora de educação. A programação diz respeito ao Dia Internacional da Dança, instituído pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em 1982. A data foi escolhida por tratar-se do dia de nascimento de Jean-Georges Noverre, autor das famosas Cartas sobre Dança e considerado um dos criadores do balé moderno.

No dia 25, sábado, às 10h30, no Centro de Cultura Ordovás, ocorre a Aula Gratuita de Tango com Ricardo Astrada e Constanza Vieyto para nível iniciante. É preciso se inscrever antecipadamente pelo link no Instagram da Ballroom Casa de Danças.

Confira a programação completa

Dia 24 de abril

Noite Porteña com Ricardo Astrada e Constanza Vieyto, no Teatro Pedro Parenti, às 20h.

Dia 25 de abril

Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:

Nícolas Velleda,

EEEM Ivone Lúcia Triches dos Reis,

Espaço Cultural Akácio Camargo,

Kinesis Escola de Artes

Compasso do Sul.

Dia 26 de abril

Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:

Escola de Dança na Ponta do Pé

Espaço Flua

Endança

Studio de Danças Camila Oliveira

Dia 28 de abril

Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:

Escola de Danças Carla Barcellos

Circo de Aéroes Joanas D'ar

Requebra Espaço de Danças

Centro de Artes Duda Battisti

Dia 29 de abril

Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:

Dora Ballet

CTG Sinuelo

Taci Marchett Escola de Danças

Essência Cigana Grupo de Danças

Apresentações no Teatro do Sesc, às 20h:

Somos Um

Cirandeiras Danças Brasileiras

Dance of the night

Licenciatura em Dança/UCS

Dia 30 de abril

Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:

Cia Municipal de Dança

J. Dance Estúdio de Dança