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Com apresentação de campeões mundiais de tango, Semana municipal da dança começa nesta quinta em Caxias

O casal argentino Ricardo Astrada e Constanza Vieyto, campeões mundiais de tango em 2022 e reconhecidos internacionalmente pela excelência e elegância no estilo tradicional da dança argentina

Gabriela Alves

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