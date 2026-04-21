Com apresentação de campeões mundiais de tango, Semana municipal da dança começa nesta quinta em Caxias

Começa nesta quinta-feira (24) a programação da Semana Municipal da Dança 2026. A programação se estende até o dia 30 de abril com apresentações de diversos grupos, escolas e artistas de Caxias do Sul e região.
As apresentações ocorrem no Teatro Municipal Pedro Parenti e no teatro do Sesc.
Um dos destaques da programação fica por conta do espetáculo de abertura com a Noite Porteña, com os campeões mundiais de tango em Caxias do Sul.
A atração principal da noite é o casal argentino Ricardo Astrada e Constanza Vieyto, campeões mundiais de tango em 2022 e reconhecidos internacionalmente pela excelência e elegância no estilo tradicional da dança argentina. A apresentação traz ao público a essência da cultura porteña, combinando técnica, emoção e musicalidade em cena.
O espetáculo é uma realização da Ballroom Espetáculos e Produção de Dança. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos diretamente na Casa da Cultura.
A programação tem como objetivo promover um encontro entre os profissionais locais responsáveis por fomentar a dança enquanto linguagem artística, fonte de renda e promotora de educação. A programação diz respeito ao Dia Internacional da Dança, instituído pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em 1982. A data foi escolhida por tratar-se do dia de nascimento de Jean-Georges Noverre, autor das famosas Cartas sobre Dança e considerado um dos criadores do balé moderno.
No dia 25, sábado, às 10h30, no Centro de Cultura Ordovás, ocorre a Aula Gratuita de Tango com Ricardo Astrada e Constanza Vieyto para nível iniciante. É preciso se inscrever antecipadamente pelo link no Instagram da Ballroom Casa de Danças.
Confira a programação completa
Dia 24 de abril
- Noite Porteña com Ricardo Astrada e Constanza Vieyto, no Teatro Pedro Parenti, às 20h.
Dia 25 de abril
Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:
- Nícolas Velleda,
- EEEM Ivone Lúcia Triches dos Reis,
- Espaço Cultural Akácio Camargo,
- Kinesis Escola de Artes
- Compasso do Sul.
Dia 26 de abril
Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:
- Escola de Dança na Ponta do Pé
- Espaço Flua
- Endança
- Studio de Danças Camila Oliveira
Dia 28 de abril
Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:
- Escola de Danças Carla Barcellos
- Circo de Aéroes Joanas D'ar
- Requebra Espaço de Danças
- Centro de Artes Duda Battisti
Dia 29 de abril
Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:
- Dora Ballet
- CTG Sinuelo
- Taci Marchett Escola de Danças
- Essência Cigana Grupo de Danças
Apresentações no Teatro do Sesc, às 20h:
- Somos Um
- Cirandeiras Danças Brasileiras
- Dance of the night
- Licenciatura em Dança/UCS
Dia 30 de abril
Apresentações de escolas no Teatro Pedro Parenti, às 20h:
- Cia Municipal de Dança
- J. Dance Estúdio de Dança
*As apresentações no teatro Municipal Pedro Parenti custam R$15, à venda no local, antecipadamente, ou com os grupos.