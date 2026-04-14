Circo de Aéreos Joanas d'Ar apresenta o espetáculo "Sonhário", em Caxias do Sul, neste fim de semana

Espetáculo conduz o público por um universo de sonhos, lembranças e emoções, através de acrobacias aéreas Divulgação / Divulgação

A Cia Circo de Aéreos Joanas D’Ar apresenta, nos dias 18 e 19 de abril, às 19h30, em Caxias do Sul, o espetáculo “Sonhário”. Com promoção do Sesc Caxias do Sul, as sessões ocorrem na sede do grupo (Rua Fernando Francisco Kaller, 2032, bairro São Leopoldo).

A montagem parte de um diário coletivo para transformar memórias e imagens do inconsciente em cena. Combinando técnica e sensibilidade, o grupo utiliza acrobacias aéreas para conduzir o público por um universo simbólico, em que sonhos, lembranças e emoções ganham forma no espaço.