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Circo de Aéreos Joanas d'Ar apresenta o espetáculo "Sonhário", em Caxias do Sul, neste fim de semana

Apresentações ocorrem no sábado e no domingo, na sede do grupo, no bairro São Leopoldo

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