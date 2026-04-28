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Cinema no feriado: Sala Ulysses Geremia terá três estreias nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Dois longas internacionais e uma produção nacional entram em cartaz. Sessões ocorrem de quinta a domingo

Andrei Andrade

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