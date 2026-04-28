Cinema no feriado: Sala Ulysses Geremia terá três estreias nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Cena do longa iraniano "Mãe e Filho", do roteirista e diretor iraniano Saeed Roustaee Divulgação / Divulgação

Três estreias chegam à Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul, a partir desta quinta-feira (30). Como opção cultural para curtir o feriado na cidade, a seleção passa pelo drama político, pelo conflito familiar e pelo suspense psicológico.

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A faixa principal, com início às 19h30min, será reservada ao drama Mãe e Filho, escrito e dirigido pelo iraniano Saeed Roustaee, que aborda a relação conturbada entre uma enfermeira viúva e seu filho adolescente, suspenso da escola. As tensões familiares atingem o ápice durante um evento marcante, levando a protagonista a confrontar perdas e traições em uma busca por justiça. A classificação indicativa é 12+.

Lima Duarte em cena de "A Furia", novo filme do diretor Ruy Guerra, que encerra a Trilogia dos Fuzis Divulgação / Divulgação

Também entra em cartaz, com sessões às 16h15min, A Fúria, longa nacional dirigido por Ruy Guerra e estrelado por Lima Duarte. A trama, que encerra a Trilogia dos Fuzis, acompanha Mário, um homem dado como morto durante a ditadura militar que retorna em busca de vingança contra antigos traidores. Em sua jornada, ele cruza com personagens diversos, como uma deputada em ascensão e uma líder paramilitar, enquanto o país atravessa mudanças sociais profundas. A classificação indicativa é 16+.

Cena do suspense japonês A Saída 8, de Genki Kawamura. Filme é inspirado em game homônimo Divulgação / Divulgação

Completando a programação, entra na grade das 16h o suspense japonês A Saída 8, de Genki Kawamura. Inspirada no game homônimo, o longa apresenta a história de um homem preso em uma estação de metrô, obrigado a seguir regras enigmáticas para tentar escapar. Entre repetições e erros que o fazem retornar ao ponto inicial, o filme explora a sensação de aprisionamento e dúvida. A classificação é 14+.

Todas as exibições ocorrem de quinta a domingo, com ingressos a R$ 20 e R$ 10. Nas quintas-feiras, há valor promocional de R$ 10 para o público em geral.