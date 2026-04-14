Cine Concerto revisita produções marcantes da história recente do cinema, neste domingo, em Caxias

Sob a regência e direção de Gilberto Salvagni, Orquestra de Sopros inicia domingo a série “Tributos” Marina Bastos / Divulgação

Um dos repertórios mais requisitados da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul, o Cine Concerto, que traz algumas das trilhas sonoras mais marcantes da história do cinema em arranjos especiais para banda sinfônica, retorna com uma nova roupagem neste final de semana. Contemplando novos filmes que estão entre os preferidos do público de diversas gerações, a apresentação será no UCS Teatro, neste domingo, às 18h. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda na UCS Livraria e na Casa da Cultura, somente em dinheiro.

A escolha do programa apostou na temática nostálgica, selecionando os temas mais icônicos de obras-primas que estão completando 50 anos, como Taxi Driver e Rocky, Um Lutador; 45 anos, caso de Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida; 30 anos, marca alcançada por Missão Impossível; e 25 anos, como O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, Harry Potter e A Pedra Filosofal e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.

– São trilhas sonoras icônicas, épicas, memoráveis e geniais que fazem parte da cultura cinematográfica recente, algumas indicadas ao Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, que vão transportar o público de volta a cenas marcantes, como a da clássica cena de corrida de Sylvester Stallone em Rocky, ou os momentos de solidão e paranoia de Travis Bickle, personagem de Robert De Niro em Taxi Driver. Algumas destas trilhas são de tirar o fôlego, outras alternam momentos mais contemplativos com passagens tensas – destaca o regente e diretor artístico da OMSCX, Gilberto Salvagni.

Assumindo a regência em uma das músicas, o trompista do grupo e maestro da banda municipal de Gravataí, Carlos Kolling, será o convidado especial da noite, que também marca a estreia da temporada intitulada Tributos, que neste ano ainda terá mais duas apresentações de cunho popular, celebrando o rock ‘n’ roll e o universo dos games.