Cultura e Lazer

Música instrumental
Notícia

Cine Concerto revisita produções marcantes da história recente do cinema, neste domingo, em Caxias

Apresentação da Orquestra Municipal de Sopros será no UCS Teatro, a partir das 18h. Ingressos estão à venda na UCS Livraria e na Casa da Cultura

Andrei Andrade

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