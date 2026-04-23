Cantor Paulo Ricardo traz a Caxias do Sul show comemorativo pelos 40 anos de carreira, neste domingo

Cantor revisita sucessos do RPM e da sua carreira solo em show comemorativo pelos 40 anos de estrada, neste domingo, em Caxias Isabella Pinheiro / Divulgação

A turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira de Paulo Ricardo, que chega neste domingo a Caxias do Sul, iniciou em 2025. Mas fazem exatos 40 anos que o cantor fez seu primeiro show em Caxias, em pleno auge da banda RPM, diante de seis mil pessoas que lotaram o ginásio do Recreio da Juventude. Alguns daqueles fãs, além de muitos outros que o artista conquistou ao longo da carreira, têm encontro marcado com o ídolo no UCS Teatro, às 20h.

Intitulada “XL - 40 Anos”, a turnê revisita hits do RPM, como Olhar 43, Louras Geladas, Rádio Pirata e A Cruz e a Espada, além de trazer músicas que contemplam algumas das principais referências do cantor, como Imagine, de John Lennon, e Chega de Saudade, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, gravada originalmente por João Gilberto. Outro ponto alto do show é Vida Real, tema do Big Brother Brasil desde a primeira edição, em 2002, na voz de Paulo Ricardo. A canção é uma versão da original holandesa Leef, do cantor Han Van Eijk.

Show histórico do RPM na sede campestre do Recreio da Juventude, em outubro de 1986, diante de seis mil fãs caxienses Luis Carlos Leite / Agencia RBS

Além da nostalgia carregada por músicas que estão marcadas na memória afetiva de diferentes gerações, o show ainda promete emocionar ao promover um dueto virtual do cantor com o eterno vocalista da Legião Urbana, Renato Russo. Também projeto no telão irá aparecer, em outro momento, Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, com quem Paulo Ricardo lançou, em 2025, a música O Verso, presente no seu trabalho mais recente, o EP Reinventar, do mesmo ano.