Cultura e Lazer

Ícone do rock nacional
Notícia

Cantor Paulo Ricardo traz a Caxias do Sul show comemorativo pelos 40 anos de carreira, neste domingo

Além de hits do RPM e da carreira solo, apresentação no UCS Teatro tem entre os pontos altos duetos virtuais com ídolos de diferentes gerações 

Andrei Andrade

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