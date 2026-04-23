Cantor Paulo Ricardo traz a Caxias do Sul show comemorativo pelos 40 anos de carreira, neste domingo

A turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira de Paulo Ricardo, que chega neste domingo a Caxias do Sul, iniciou em 2025. Mas fazem exatos 40 anos que o cantor fez seu primeiro show em Caxias, em pleno auge da banda RPM, diante de seis mil pessoas que lotaram o ginásio do Recreio da Juventude. Alguns daqueles fãs, além de muitos outros que o artista conquistou ao longo da carreira, têm encontro marcado com o ídolo no UCS Teatro, às 20h.
Intitulada “XL - 40 Anos”, a turnê revisita hits do RPM, como Olhar 43, Louras Geladas, Rádio Pirata e A Cruz e a Espada, além de trazer músicas que contemplam algumas das principais referências do cantor, como Imagine, de John Lennon, e Chega de Saudade, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, gravada originalmente por João Gilberto. Outro ponto alto do show é Vida Real, tema do Big Brother Brasil desde a primeira edição, em 2002, na voz de Paulo Ricardo. A canção é uma versão da original holandesa Leef, do cantor Han Van Eijk.
Além da nostalgia carregada por músicas que estão marcadas na memória afetiva de diferentes gerações, o show ainda promete emocionar ao promover um dueto virtual do cantor com o eterno vocalista da Legião Urbana, Renato Russo. Também projeto no telão irá aparecer, em outro momento, Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, com quem Paulo Ricardo lançou, em 2025, a música O Verso, presente no seu trabalho mais recente, o EP Reinventar, do mesmo ano.
Até a tarde desta quinta-feira, restavam poucos ingressos disponíveis para o show. As entradas podem ser adquiridas pelo site Blue Ticket, com valores a partir de R$ 123,20.